Nyno Vargas: “La biografía que hay mía en internet pone pop adolecente, ¿qué pop?”

Estamos en época de fusión donde lo urbano ha logrado conquistar altas cuotas de popularidad. No hay más que ver la expectación que se ha creado en torno al nuevo trabajo de Rosalía que, de momento, ya ha conseguido 5 nominaciones a los Grammy Latinos.

“A mí me parece algo muy guay, con sonido fresco”, aseguraba Nyno Vargas a su paso por YU, “sé lo que se ha intentado apropiar del flamenco pero a mí me parece muy guay, todo lo que lleve flamenco a mí me gusta y el estilo que tiene ella me parece que va a triunfar. Y si se hiciera más bulla y llegara fuera, nos beneficiaría, porque todo lo que salga de España repercute en los demás artistas”.

Así que, Rosalía, a seguir por tu camino que hay mucha gente que te apoya. Igual que a Nyno, que desde que empezó a colgar sus vídeos en youtube no ha hecho más que ganar adeptos.

Ahora publica Dicen de mí, su nuevo disco, un conjunto de canciones donde encontramos flamenco (como Rosalía) pero también bachata, trap… en resumen, fusión. “La biografía que hay mía en internet, que no sé quién la ha hecho, pone pop adolescente, ¿qué pop?”, reclamaba.

Volvemos a encontrar a un Nyno romántico que habla del amor y el desamor pero hay algo más. “Hay dos o tres canciones que hablan un poquito más de la calle, de sociedad… ejemplos de superación, también. Me gusta meter dos o tres temas así para los chavalitos que me lo piden y lo hago”.

El disco se llama así porque “hemos intentando decir que se dicen muchas cosas, pero no solamente mías, sino tuyas, del otro… así que, digan de mí lo que quieran, mi disco está ahí”.

Y el equipo del programa ha encontrado una curiosidad en sus videoclips: tienen mucha montaña. Él mismo le contó a Dani Mateo por qué y lo puedes ver en el vídeo.