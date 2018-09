Parece que Leighton Meester no tiene muy buenos recuerdos de ‘Gossip Girl’

“¿Y quién soy yo? Eso es un secreto que nunca revelaré? Sabéis que me queréis. Besitos de la Reina Cotilla”. Así empezaba una de las series adolescentes más recordadas de todos los tiempos: Gossip Girl. La ficción que catapultó a la fama a todo un cast de jóvenes actores liderado por Blake Liverly y Leighton Meester (Serena y Blair en la serie) contaba los romances y escándalos de los adolescentes de la jet set neoyorquina. ¡Y cómo nos gustaba!

Tras seis temporadas en 2012 por fin descubrimos quién era la Reina Cotilla –y sí, muchos nos los esperábamos- poniendo fin a la ficción. A pesar de ello, cada vez que alguno de los actores concede una entrevista es preguntado por la vuelta de Gossip Girl.

La última que ha hablado sobre aquella época de su vida ha sido Leighton Meester y no precisamente bien. La actriz se ha sincerado con la revista PorterEdit sobre que el ambiente de trabajo no era el más saludable:

“Llegaba a las cinco de la mañana y me iba a las ocho de la tarde. Había muchos días que no veía el sol”

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Leighton Meester (@itsmeleighton) el 21 Sep, 2018 a las 5:13 PDT

Pero no solo ha dicho eso. La actriz también ha reconocido que no estaba preparada para toda esa fama mundial que le vino de repente: “Yo era joven cuando comencé en Gossip Girl. De repente había gente a mi alrededor que me analizaba. Si no tienes visión, puedes confundir a la gente que quiere ser amable con aquella que juzga tu comportamiento de un chico de 20 o 21 años, que comete errores públicos”.

Leighton ha reflexionado sobre aquella etapa y ha continuado diciendo: “No es que ese momento me persiga, pero es interesante analizarlo una vez que soy adulta y pensar que quizá no era el ambiente más sano”.

Pero no todo es malo. ¡Ni mucho menos! En la misma entrevista, Leighton ha dicho que tuvo suerte de encontrar la compañía adecuada: “No tenía la mente tan madura como para saber lo que era ficción y lo que no, en quién se podía confiar y en quién no. Aun así, tuve mucha suerte y di con personas muy buenas”.

Además, aunque no fuese el mejor ambiente para una chica de 20 años, Meester reconoce que siempre recordará con cariño Gossip Girl: “No lo cambiaría por nada. Muchas de las preguntas que me hacen son: ‘¿Lo echas de menos?’, ‘¿Te gustaba la ropa que llevabas?’ Lo entiendo y lo digo desde todo el cariño, pero es como decir: ‘El instituto fue un momento alucinante para ti, ¿te gustaría volver’ No, no quiero volver, ¡era una cría!”