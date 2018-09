Uno de los mayores y más explotados talentos de la interpretación en el mundo del videojuego se incorpora al misterioso proyecto del padre de Metal Gear Solid.

Troy Baker, la voz de Joel en The Last of Us y de DeWitt en Bioshock Infinite, será (aparentemente) un misterioso y poderoso villano (o “el villano”) en Death Stranding.

Death Stranding tiene nuevo trailer

El juego protagonizado por Norman Reedus sigue siendo un 75% incógnita para el público; en él hay un “transportista”, fetos que dan energía, seres oscuros que vagan por las tierra… es de complicada descripción, más si cabe cuando ni siquiera entendemos bien lo que está pasando.

En cualquier caso, es Hideo Kojima; un visionario del sector con complejo de cineasta, y sólo viendo el entorno gráfico de juego, raro sería que el resultado no fuera algo próximo a la excelencia.