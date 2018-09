Luis: “En ‘OT 2018’ buscaban algo muy encajonadito y no han sabido dónde meterme”

Antes de empezar OT 2018, TVE compartió el siguiente perfil para conocer mejor a Luis, uno de los 18 aspirantes: "Ha cursado cinco años de jazz y música moderna. También estudió una temporada de Danza Jazz en la escuela de artes escénicas Coco Comín. Actualmente estudia Administración y Dirección de Empresas y es regatista". Sin embargo, lo que realmente llamó la atención del público fueron dos fotos de su pasado: una con el rey emérito y otra en la que sujetaba la bandera de España rodeado de varias personas con la mano al frente.

Tras su fugaz paso por Operación triunfo, en LOS40 hablamos sobre todo lo sucedido en la Gala 0, las críticas recibidas y sus planes de futuro.

¿Por qué te presentaste a 'Operación triunfo'?

Porque quiero ser artista desde hace tiempo. Quería seguir haciendo mis temas y mis videoclips, y vi que desde Operación triunfo podrían darme un empujón en formación musical, interpretación y baile.

En mi repertorio no estaba ni 'Carita de buena' ni Efecto Pasillo

¿Cómo viviste la Gala 0?

Fue algo intenso, porque Operación triunfo es algo muy grande. Veníamos de OT 2017, que estaba en lo más alto, y había que estar a la altura. Pero a la vez fue algo chulo y divertido, una experiencia enriquecedora con la que he aprendido mucho.

¿Qué crees que falló?¿El tema, quizás?

A nosotros nos pidieron un repertorio de 15 temas y, obviamente, no estaba ni Carita de buena ni Efecto Pasillo. Los profesores de la Academia me lo propusieron y me dejé asesorar, porque soy un aprendiz y ellos son los profesionales. También te digo, podría haber cantado alguno de mis temas.

Mucho se habló en redes sociales de tu foto con el rey emérito. ¿Eras consciente en ese momento de que la gente estaba hablando de ti'?

Sí, además veía que mis vídeos tenían muchas más reproducciones que los vídeos de mis compañeros.

¿Crees que esas críticas te pasaron factura en la votación?

No lo creo, como mucho me afectó de alguna manera inconsciente. Es normal que cualquier persona en esa circunstancia esté más nervioso que otra.

¿Quién crees que tiene más posibilidades de ganar 'OT 2018'?

Nunca se sabe, porque las personas cambian mucho en la Academia. Los que me convencieron por su talento y su forma de ser fueron Miki, Alba, Natalia y Famous. Entre ellos está el juego.

¿Crees que merecías entrar en 'OT' antes que otro compañero?

Yo me veía dentro. Mucho mejor que otros. Aun así estaba mentalizado para entrar o no. Lo que nos sorprendió mucho es que Rodrigo no entrara. Todos los concursantes teníamos claro que él iba a estar dentro. Es que han entrado personas que no esperábamos que entraran…

Entre Miki, Alba, Natalia y Famous está el juego.

¿Y ahora qué?

Ahora voy a retomar la carrera de ADE en inglés. Pero también voy a seguir formándome en el conservatorio y en la escuela de interpretación haciendo musicales. Y voy a empezar a apuntarme a castings, me está saliendo una película…

Muy polifacético…

Quizás en 'Operación triunfo' han pensado que no acabo de encajar en un perfil concreto. Siempre buscan algo muy encajonadito y, como yo les puedo dar de todo, no han sabido dónde meterme.