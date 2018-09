Selena Gomez, Dua Lipa, Becky G, Sofía Vergara… ¡Todas con JLo!

Menuda noche de estrellas en Las Vegas. Reunión de chicas para ver a Jennifer Lopez en uno de sus últimos conciertos de su residencia All I Have. Sin duda, una muestra más del empoderamiento femenino tan en auge en los últimos tiempos.

“Noche divertida con estas mujeres”, escribió la cantante junto a una foto en la que sale ella junto a Dua Lipa, Becky G, Jessica Alba y Sofía Vergara. Y entre tanta mujer, un hombre, el de JLo que no se separa de Álex Rodríguez. “Él también es bello”, añadía a su primer comentario.

Esta foto nos ha demostrado que las mujeres con orígenes latinas mantienen una unión que desconocíamos. Y dos, que Las Vegas es un buen punto de encuentro, con resacón o sin él.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jennifer Lopez (@jlo) el 23 Sep, 2018 a las 3:48 PDT

Pero que conste que ellas no fueron las únicas que aparecieron esa noche por el concierto de la diva del Bronx. Selena Gomez, no sale en la foto pero también estuvo por allí bailando sin parar como pudimos ver en algún que otro vídeo que circula por las redes.

“JLo, tú eres la definición de una triple amenaza. Gracias por inspirarnos a las artistas femeninas. Estuviste increíble esta noche!”, compartió en sus stories.

Al parecer, había un motivo para no aparecer en la foto de las chicas. “No quise molestar mientras tenías un momento. Mi vuelo sale ahora, de lo contrario me hubiera quedado. Lo siento mucho! Quise decirte lo mucho que me inspiraste esta noche. Nunca me había sentido tan libre en toda mi vida. Gracias. Solo quise decirte lo increíble que piensa Dios que eres. Él estaba hablando a través de tu show esta noche. Me hizo sentir una mujer, te adoro!”, añadió.

Y claro, con palabras tan bonitas, a JLo no le quedó más remedio que compartirlas, también en sus stories, y darle las gracias.

Selena Gomez on the JLo's show in Las Vegas, Nevada [September 22]



📹 @selenagomez en el show de JLo en Las Vegas, Nevada [Septiembre 22] pic.twitter.com/qIzjEjiTBA — Selena Gomez News (@selenaecumedia) 23 de septiembre de 2018

“Noche perfecta viendo a JLo”, quiso expresar Dua Lipa. “Anoche fue un sueño”, escribía por su parte Becky G.

Jessica Alba, por su parte, explicó que andaba por allí celebrando el cumpleaños de una buena amiga. “Nos mimaron, cenamos, bailamos y vimos a JLo: ¡Fueron las mejores 24 horas!”, escribió la actriz.

Pequeño incidente

Y aunque el show transcurrió según lo esperado, hubo un pequeño incidente del que Jennifer salió airosa tirando de naturalidad, como sólo las grandes estrellas saben hacerlo.

Parece que a su grupo de amigas no les importó mucho que en un momento dado del espectáculo trastabillara y acabará de culo contra el suelo. Un pequeño resbalón que no deslució un espectáculo en el que la cantante saca su lado más femenino y feminista.