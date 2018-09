Millie Bobby Brown hizo de Cardi B en un concierto de Maroon 5

Uno de los temas de este verano en Estados Unidos (y medio mundo, por qué negarlo) ha sido Girls like you de Maroon 5. Un homenaje a las mujeres valientes y diferentes que se atreven a cuestionar las normas. Y en los tiempos que corren cada vez hay más.

No hay más que ver el video del tema para darse cuenta de que hay muchas mujeres que quieren gritar este mensaje de empoderamiento femenino y de que Adam Levine tiene muchas amigas celebs.

Una de ellas es Millie Bobby Brown, la joven Eleven de Stranger Things que es una de las jóvenes con más influencia y capaz de crear tendencias.

En más de una ocasión hemos hecho hipótesis sobre cómo sería su carrera musical de decantarse por esta faceta que ha demostrado que no se le da nada mal. Además, ya ha dejado claro en más de una ocasión, que cuenta con los consejos de Drake con el que se whatsapea bastante a menudo.

De hecho, no dejan de presentársele oportunidades para demostrar su talento con la música. En su último concierto en Nashville, Maroon 5 la invitó al escenario para cantar con ellos Girls like you. Millie Bobby Brown se encargó de los versos que en el tema original canta Cardi B.

Una aparición sorpresa que hizo las delicias del público que flipó con la actriz convertida en toda una estrella musical. Pantalones rosas, cazadora vaquera oversize y gafas de sol, como una auténtica rockera.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝕞𝕚𝕝𝕝𝕚𝕖 (@milliebobbybrown) el 23 Sep, 2018 a las 8:52 PDT

“Anoche fue muy loco”, escribía la actriz en sus redes, “adoro a Maroon 5 y a mi querido Adam Levine”. Y que conste que esto no son ‘stranger things’ sino actuaciones cada vez más habituales. No sería descabellado pensar que podría ser una de las sorpresas de la Super Bowl.