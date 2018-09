Justin Timberlake y Shawn Mendes han compartido escenario

Justin Timberlake es uno de esos ejemplos de crossover que no muchos artistas han conseguido. Antes que él fue Robbie Williams y él siguió sus pasos y logró salir de una boy band para triunfar por sí solo. Con el tiempo ha conseguido quitarse la etiqueta de niño del pop para ir ganando prestigio y convertirse en uno de los artistas más admirados tanto por público como por crítica. No todos pueden presumir de ser elegido para la Super Bowl y él lo fue.

Ha logrado conquistar a gente de todo género. De hecho, Maluma, en una reciente entrevista con nosotros, nos confesaba que a él con quién le gustaría colaborar es con él.

Pero de momento, eso no se ha producido. El ex ‘N Sync ha apostado por otro joven con talento. Fue el encargado de inaugurar el segundo día del Festival iHeartRadio en Las Vegas y en un momento dado paró para preguntarle al público: “¿Puedo hacer algo especial para ustedes esta noche?”.

La respuesta fue unánime y la confianza de ese público se vio recompensando cuando invitó al escenario a Shawn Mendes para cantar con él una versión más lenta y tranquila de What Goes Around… Comes Around.

“Damas y caballeros, soy un gran admirador de este joven. Es uno de los chicos más geniales que he conocido, tiene mucho talento, denle la bienvenida al escenario a Shawn Mendes”. Esa fue la introducción que le hizo para invitarle a escena.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Justin Timberlake (@justintimberlake) el 23 Sep, 2018 a las 4:14 PDT

El canadiense ha asegurado que ha sido uno de los mejores momentos de su vida y le ha dado las gracias, en redes, por ser “un tío increíble”.

Y que conste que no es la única oportunidad que vamos a tener de verles juntos. Parece que han hecho buenas migas. El próximo 24 de octubre volveremos a verles juntos en un especial que tiene organizado Timberlake con un grupo de country. Ahora falta que después de tanto compartir escenario, acaben grabando algún tema juntos.

Parece que estos días ha habido un boom de sorpresas sobre el escenario en forma de interesantes colaboraciones. Por un lado veíamos a Cepeda cantar junto a David Otero en el primer concierto de su gira. También debieron flipar los fans de Maroon 5 cuando le vieron compartir escenario con Millie Bobby Brown y Justin Timberlake y Shawn Mendes ha sido otra pareja que no ha pasado desapercibida. Que sigan porque nos gusta ver estas curiosidades en escena.