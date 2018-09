The Black Eyed Peas - Big Love [2018]

No es la primera vez que Black Eyed Peas lanza un mensaje de amor al mundo. Ya lo hizo con This is love o Where is the love?, que se convirtieron, en su día, en grandes himnos que nos hacían reflexionar. Ahora han vuelto a hacerlo, aunque ahora sin Fergie al frente.

“Lo que estás a punto de ver es difícil de ver. Pero este es el punto de esta película. Debería ser difícil de ver. Pero imagina tener que vivirlo. Ningún niño debería tener que vivir lo que estás a punto de ver”. Así es como arranca su nuevo vídeo que alcanza los casi 10 minutos de duración.

Se trata de una crítica a algunas actuaciones del actual gobierno de Estados Unidos. Por un lado la separación de familias inmigrantes que tienen lugar en la frontera con México. Por el otro, la violencia por armas de fuego que tiene tanto protagonismo en aquel país.

“A las familias le quitan sus hijos, pero no quitan las armas a los niños. Alza la voz por quienes no pueden hacerlo. Vota”, ese es el cierre del vídeo.

Y en medio, imágenes difíciles de ver pero que forman parte de la realidad de un país que está considerando como la primera potencia mundial. “En un momento en que nuestro gobierno puede alejar a los niños de sus padres, pero no puede quitarles las pistolas a los niños, todos debemos expresar nuestra opinión. Todos necesitamos Big Love”, escribía el grupo en sus redes.

Y es que no se han cortado un pelo para denunciar una situación que con la que no comulgan. Además, han dejado claro que las ganancias que obtenga la canción irán a March for Our Lives, el movimiento que surgió tras la matanza de 17 personas en una escuela secundaria de Parkland, Florida, y a la fundación Families Belong Together, que lucha contra la política de separación familiar.

Está claro que el grupo está dispuesto a regresar a lo grande. El próximo 12 de octubre publicará Masters of the sun, su primer disco desde 2010.