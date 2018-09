Rita Ora - Let you love me [2018]

“Las citas me aterran, esa es la verdad, y me entra una ansiedad horrorosa en las horas previas. No me gusta sentirme bajo presión en esos momentos, pero no puedo hacer nada para evitarlo. Necesito tomarme una copa antes de entrar en materia, creo que con una pequeña bebida de por medio todo resulta más sencillo”, explicaba en una reciente entrevista.

Desde luego no es lo que vemos en este nuevo vídeo en el que una seductora Rita Ora, logra ligarse al tío sexy y carismático de la fiesta. Un juego que parece producirla mucha satisfacción.

El vídeo, dirigido por Malia James cuenta como co-protagonista con el instagramer y modelo Sonny Hall.

Se trata de otro de los temas que vamos a poder encontrar en Phoenix, el segundo y muy esperado álbum de Rita Ora. Tras romper con Calvin Harris en 2015 el disco que tenía previsto publicar se convirtió en una quimera.

Tras sucesivos retrasos, parece que ahora dará continuidad a su carrera musical tras haber coqueteado con su faceta como actriz. Y cuando parecía que lo del disco no iba a llegar nunca, anuncia que ya está listo.

De momento, conocemos varios temas de este trabajo que incluirá su colaboración con Avicii, Lonely together; la que ha hecho con Liam Payne, For you; su tema Anywhere y; el Girls con Cardi B, Bebe Rexha y Charli XCX.

Sabemos que el álbum llegará el próximo 23 de noviembre y que cuenta con nombres como Stargate, Chris Martin, Julia Michaels o Justin Tranter. Parece que ahora sí que sí, Rita Ora, continua con su carrera musical.