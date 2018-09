Jason Mraz y Meghan Trainor, más que amigos

Con la cancelación del lanzamiento del nuevo disco de Meghan Trainor, la solista ha tenido tiempo para firmar una colaboración con Jason Mraz: More than friends.

El solista y la intérprete unen sus talentos en una canción repleta de romanticismo y con una letra de lo más directa: quiero ser algo más que amigos.

El videoclip ha sido dirigido por Warren Kommers y simula el rodaje del propio videoclip de Jason Mraz y Meghan Trainor para narrar la historia de amor de la supuesta directora del clip y la persona encargada del vestuario.

More than friends es ya el cuarto sencillo que Jason Mraz extrae de Know, su sexto álbum de estudio, tras Have it all, Unlonely y Might as well dance.

El disco se puso a la venta el pasado 10 de agosto en todo el mundo y ha tenido una discreta acogida en lo que a cifras de ventas se refiere para el responsable del éxito mundial I'm yours.

En el vídeo podemos ver a Meghan Trainor con su anterior look antes de que se coloreara y rizara el pelo cambiando su tradicional estilismo.