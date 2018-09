El nuevo single de Kesha es un canto a la igualdad universal

A Kesha la conocimos como una de esas artistas cuya música es capaz de animar cualquier fiesta. Pero con el lanzamiento de su nuevo tema Here comes the change, el single que forma parte de la BSO de la película On the basis of sex, hemos podido conocer su faceta más madura y comprometida.

Y es que el tema de esta canción hace referencia a una de las cuestiones más necesariamente tratadas en la actualidad: la igualdad universal. Con motivo del próximo estreno del largometraje On The Basis of Sex, la cantante ha compuesto melodía y letra inspirándose en el argumento sobre el que pivota la historia.

Cartel de la película "On The Basis of Sex" / Foto promocional

Esta biopic sigue la vida y el desarrollo profesional de Ruth Bader Ginsburg, la que fue la segunda mujer en la historia en ocupar un puesto en el Tribunal Supremo de los EE.UU, puesto desde el cual ha luchado durante toda su carrera por los derechos y las libertades de las mujeres y el colectivo homosexual.

La jueza, junto a su marido Marty, emprendió un caso contra la Corte de Apelaciones de los EE.UU con el que consiguieron acabar con un largo periodo marcado por el sexismo y la discriminación. La llegada a la gran pantalla de la película coincide con el 25 aniversario de Ruth en la Corte Suprema.

En esta misma figura se ha centrado Kesha durante el proceso creativo del tema, en el que también ha participado el compositor Drew Person, del que ha nacido esta canción llamamiento al cambio social y a la exigencia a la acción del poder político para lograr que la igualdad entre hombres y mujeres del mundo sea posible y real.

A pesar de que el arte es un campo libre de creación en el que toda intención vale, hoy en día parece necesario que los artistas tomen conciencia de su influencia y la utilicen para transmitir mensajes para hacer de este mundo un lugar mejor para todos.

Después de las acusaciones emitidas por Kesha contra su anterior productor, podemos creer que el tema le ha tocado dentro, y eso se deja notar en el resultado final. Convertida en una activista, la cantante ha aprovechado la ocasión para unirse a la organización si ánimo de lucro HeadCount.