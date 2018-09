Timothée Chalamet llegó al Festival de San Sebastián, vio y venció. El actor estadounidense de 22 años presentaba junto al director belga Felix Van Groeningen su nueva película, Beautiful Boy.

En una cita cinéfila más acostumbrada a encorsetados protocolos el joven actor se desmelenó y lo pasó en grande durante varios días como una de las estrellas invitadas del festival y uno de los actores que más autógrafos firmó.

Conocido hace casi dos años por la película Call me by your name, Chalamet se ha convertido en un fenómeno de masas y se lo pasa en grande allá por donde va.

Ya lo demostró en los Oscar de 2017 haciéndose fotos con los allí presentes y lo ha vuelto a predicar en Donosti en unos días en los que ha disfrutado de lo lindo de la ciudad vasca.

De Beautiful Boy ya te hemos hablado largo y tendido aquí y aquí pero tendrás que esperar hasta su estreno en febrero de 2019 para disfrutarla en pantalla grande.