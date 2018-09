Dinah Jane lanza su primer single en solitario con referencia a Fifth Harmony

Camila Cabello se encuentra triunfando gracias a su primer disco en solitario; Normani Kordeu lanzó su primer single Love Lies y formó con una nueva discográfica; Lauren Jauregui ha acompañado a Halsey por su gira en Latinoamérica; y Ally Brooke se encuentra de lleno trabajando en su álbum debut. Pero, ¿y qué está haciendo Dinah Jane?

Pues nada más y nada menos que debutar como solista con Bottled Up. Dinah ha sido la última Fifth Harmony en lanzar tema. Para su debut, Dinah ha apostado por una colaboración con el rapero Ty Dolla Sign. Y no nos extraña que haya apostado por él: en uno de sus temas más exitosos junto a la girl band, Work From Home, fue junto al rapero.

¡Si hasta hay referencias a este éxito en Bottled Up! “I’m a bad chick, I neead a bad one with me. Work from home, but he gon’ stay up with me”. Ese “Work from home” no es mera casualidad.

Con un ritmo vibrante y un estribillo pegadizo, Bottled Up se convierte en un debut en solitario perfecto para Dinah. De hecho, la cantante ha asegurado en V Magazine que el estribillo de la canción representa muy bien la juventud de hoy en día.

“Es un gran mensaje, vulnerable y honesto. ¿Quién no recurre a fumar y a beber para expresar sus sentimientos? Conozco a mucha gente que, al no saber exteriorizar sus sentimientos, no saben cómo expresarlos y empiezan a fumar y a beber.”

Dinah se refiere claramente a la letra del estribillo de la canción: “I’m drinking, baby, ‘cause’ I’m bottled up, I’m smoking, baby, yeah, I’m high as fuck” (“Estoy bebiendo, cariño, porque estoy embotellada. Estoy fumando, cariño, sí, estoy enfadada”).

Vamos, que la cantante de 21 años ha pasado de ser una chica buena con Fifth Harmony a cantar sobre un tema con el que se pueden sentir identificados muchos jóvenes.

Para el lanzamiento del single, Dinah ha apostado por una estética muy urbanda donde destaca el lyric vídeo. En él vemos a la cantante bailando y pasándoselo bien entre luces de neón. También tenemos que hablar del nuevo color de pelo de la artista: ha apostado por un rubio platino para esta nueva etapa.

Dinah ha sido la última Fifth Harmony en lanzar canción. Y es que, aunque no hace ni un año que las chicas anunciaron que se separaban, no han tardado en comenzar sus carreras en solitario. No tenemos que perderles de vista.