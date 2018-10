Descubre las salas más míticas de la música de directo en Madrid y Barcelona

Esta sexta edición de Madtown Days by Jim Beam da su pistoletazo de salida el 4 de octubre en la sala El Sol con Trajano!. Este trío es el encargado de empezar el ciclo en uno de los lugares con más encanto de la capital.

La siguiente cita es dos día después, el 6 de octubre en Nazca Live. En esta sala, el cuartero madrileño Gallos cerrará su gira Rock‘n roll en tu pu** cara. El Café Berlín será el próximo lugar en albergar otro de los conciertos: Anita Kuruba presentará el 26 de octubre su primer EP en solitario (soul, bass y la electrónica más vanguardista).

En la sala Copérnico actuarán Un pingüino en mi ascensor el 31 de octubre, lugar en el que celebrarán el 30º aniversario de su primer trabajo. Chlöe's Clue será la siguiente en pisar uno de los lugares más emblemáticos de Madrid, de nuevo el Café Berlín. Allí deleitará al público con sus melodías llenas de melancolía, elegancia y clasicismo norteamericano.

Como no podía ser de otra forma, La Riviera también se encuentra entre estas salas. El 13 de noviembre, Postmodern Jukebox pondrá ritmo al Madtown Days by Jim Beam con su jazz y su inconfundible swing. Amatria se suma al cartel el 22 de noviembre en But, lugar idóneo para su explosión de ritmos latinos y pop electrónico.

Morcheeba seguirá el ciclo el 27 de noviembre en La Riviera y La Banda de Late Motiv se encargará de cerrar el MadTown Days by Jim Beam madrileño en la sala Galileo Galilei el 1 de diciembre.