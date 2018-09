Si te gustan 'The Big Bang Theory' y 'Friends', seguro que reconoces a esta banda

Ay, cuántas veces has intentado seguirle el ritmo a la canción principal de The Big Bang Theory y cuántas veces has desistido, optando por tararearla. Pues quizás no lo sabías, pero los que ponen voz y ritmo a este tema es la banda Barenaked Ladies. Y ahora que la serie ha cumplido 11 años desde su primera emisión, creo que hay razones más que suficientes para que conozcas de una vez a estos cantantes.

Si te gustan 'Big Bang Theory' y 'Friends', seguro que reconoces esta banda

Y lo que quizás tampoco sabías es que los canadienses también aparecieron en la banda sonora de la serie Friends con su tema Shoebox. ¡Atento/a, que te los presentamos!

Barenaked Ladies es una banda canadiense formada por cuatro integrantes. Kevin, Ed, Tyler y Jim son algunos de los artistas de folk o rock alternativo de finales de los 80 que hoy en día aún siguen deleitándonos con su música.

Allá por 1990, el grupo estaba compuesto por Andy, Jim, Steve y Andy y necesitaban un percusionista que sustituiría a Andy durante su viaje a Ecuador. De repente, Tyler apareció en su camino. Su talento los dejó tan atónitos que incluso continuó en la banda tras el regreso del integrante.

El momento más importante de su carrera llegó cuando interpretaron el irónico tema de Be My Yoko Ono en una cabina para la televisión de Toronto. La canción llegó a oídos de un gran número de espectadores y la fama de Barenaked Ladies se disparó.

Y es que los canadienses eran unos auténticos rompe-records. Tanto es así que su tercera cinta The Yellow Tape fue el primer disco indie en hacerse con un disco de platino en Canadá. Pero lo cierto es que siempre han estado en el foco mediático desde que su nombre, que significa Mujeres Desnudas, les impidió actuar en un concierto ofrecido por el Ayuntamiento de Toronto.

Por Barenaked Ladies también han pasado Andy Creeggan y Steven Page. El primero lo abandonó por sus estudios y el segundo, para continuar con proyectos en solitario.

Tras varios lanzamientos, el grupo dio el salto a las series de éxito formando parte de la banda sonora de Friends con su tema Shoebox. Fue en ese momento cuando Kevin decidió unirse a este proyecto prometedor. Tan prometedor que cuando llegó Stunt, su cuarto álbum, se convirtió en todo un éxito en Estados Unidos y España.

Llegó 2007, un año no solo marcado por el lanzamiento de Umbrella de Rihanna, sino también por el estreno de The Big Bang Theory en CBS. Fue entonces cuando nació History Of Everything, la canción de Barenaked Ladies que abre cada episodio sobre las historias de Sheldon, Leonard, Penny, Howard, Raj y Amy.

A día de hoy, el grupo sigue en activo, ofreciendo conciertos y música nueva alrededor del mundo. ¡La buena música nunca muere!

Ahora que ya sabes quién pone voz al tema favorito de los seguidores de The Big Bang Theory, ¿acaso quieres perderte su música? ¡Escúchalos!