Malú, Amaia Montero y la polémica por el canon de belleza que se exige a las mujeres

¿Por qué a las cantantes mujeres se les cuestiona constantemente su físico, su edad, por qué se fijan en su peso o en su ropa? Tenemos el caso reciente de Amaia Montero, que se ha quejado de ese examen constante porque ha llegado a pasarlo realmente mal.

Ya, pero es que a ver cómo te lo explico. A Adele nadie le dice nada.

¿Por qué sucede eso?

Creo sinceramente que sigue estando esa parte machista, porque luego hay muchos cantantes que físicamente no están para arañarte la cara y nadie los critica. Sigue ese machismo de que la chica tiene que ser la perfecta, la guapa, la potente, la tal. Yo me he negado durante toda mi vida a ese tipo de canon, es que te destruye. Y lo de Amaia Montero me parece genial: ¿por qué Amaia tiene que estar delgada? ¿Por qué? ¿Por qué una cantante tiene que estar delgada? Que una modelo esté delgada puede formar parte de su trabajo. Tú lo que tienes que tener es bien la voz, bien la energía, bien las canciones, subirte al escenario y dejarte los cuernos. Eso es lo que tiene que hacer una artista. No estar muy delgada y muy mona y toda perfecta. Me irrita.

Lo entiendo perfectamente.

Sí, y me irrita porque esto no pasa sólo con las artistas. Es que hay una generación de niñas que está escuchando eso. Esa falta de aprobación a si tú tienes más o menos peso. Y eso me indigna: lo que está habiendo en las redes sociales es un montón de gente que es de mentira. Y esas niñas van a tener muchos problemas, si no los tienen ya, de anorexia, de bulimia, de alimentación, de baja autoestima, de inseguridades… porque hay una serie de… no les quiero insultar, pero hay una serie de seres que insultan o se meten con las mujeres por su peso. ¡El caso de Tania Llasera! Que tú de repente tengas un problema de tiroides y que a ti te mate la vida y tú no quieras salir a la calle porque estás gorda… ¿En serio? ¿Con lo corta que es la vida, de verdad? Y que encima sean las mujeres las que lo digan.