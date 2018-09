Kylie Minogue y Sigala, juntos en ‘What You Waiting For?’

Sigala contará con la estrella australiana Kylie Minogue en su nuevo single, What You Waiting For?.

Este tema estará incluido en Brighter Days, el debut discográfico del dj y productor británico, que se publicará este 28 de septiembre.

El disco contará con 16 temas. Además de What You Waiting For? junto a Kylie, en Brighter Days se incluirán también colaboraciones con artistas tan dispares como Paloma Faith (Lullaby), Craig David (Ain’t Giving Up), John Newman y Nile Rodgers (Give Me Your Love), The Vamps (We Don’t Care) y Just Got Paid, una de las canciones estrella del disco junto a Ella Eyre, Meghan Trainor y French Montana.

Bruce Fielder, más conocido como Sigala, es el responsable del éxito Easy Love (2015), una revisión dance del ABC de The Jackson 5 que tuvo muy buena acogida entre el público.

Kylie Minogue, que acaba de cumplir 50 años, se encuentra de gira por toda Europa con su GoldenTour, un periplo de conciertos gracias a los que está presentando su nuevo material discográfico, Golden.