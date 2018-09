El concierto de Taburete es tal y como te lo imaginas

Lo reconozco: me gusta Taburete. Me sé casi todas las canciones de sus primeros dos discos y grito a coro eso de “a casa de Dron” cada vez que suena Sirenas en mi móvil. Pero aún me quedaba una prueba de fuego: acudir a uno de sus conciertos.

Había oído hablar de ellos y del ambiente pijo que había. Pensé que exageraban, que eran sátiras de lo que pasaba dentro de aquellos conciertos, pero me equivocaba: era real. Pero, ¿y qué?

Este martes, tras darlo todo en la Riviera y en la Joy Eslava, Taburete colgaba el cartel de Sold Out en la sala But. Y ahí estábamos, preparados para cantar los éxitos del grupo madrileño.

En la cola, ya nos hacemos una idea del público que ha acudido al concierto. Era tal y como lo describían en las crónicas que había leído: ellos, zapatos Pompei y camisas de El Ganso; ellas, blusas de Brownie y pantalones de Renata & Co.

En la barra, mientras pido cerveza, la mayor parte de los asistentes –un público comprendido entre los 18 y 25 años de edad- piden gin tonics. Todo para poder brindar con su grupo de música favorito.

A eso de las nueve menos cuarto, Willy, Antón y compañía salieron al escenario para darlo todo. El vocalista con una camiseta de su propia gira Madame Ayahuasca. Con una energía desbordante, los chicos comenzaron a tocar los primeros acordes de Por lo que pueda pasar, una de sus nuevas canciones. Por supuesto, el público comenzó a corearla.

La primera parte del concierto estuvo marcada por temas del último disco. Tenemos que reconocer que Willy lo dio todo encima del escenario entonando temas como Las Palabras –una de las mejores canciones de Madame Ayahuasca- o Grillos.

Tampoco faltó un “¡Viva Madrid, viva España y viva México!” antes de comenzar a cantar uno de sus temas más conocidos, México D.F. Y es que el amor que sienten los chicos por el país americano le ha inspirado para gran parte de su disco.

De hecho, hay que hacer mención especial al trompetista del concierto que supo transladarnos a México con sus melodías. ¡Si hasta salió disfrazado de Bataman en la última parte del concierto! No entendimos muy bien por qué, pero así fue.

Taburete lo dio todo sobre el escenario de la sala But / Yolanda Moreno

Por supuesto, y teniendo en cuenta que uno de sus discos se llama Tres tequilas, Taburete quiso brindar con todos los asistentes de la sala But. Así mi vaso de cerveza destacaba por su color amarillo entre todas los gintonics que se alzaban por encima de las cabezas.

Entonces llegó la última parte del concierto donde los chicos cantaron algunos de sus mayores éxitos. Tras cantar Amos del Piano Bar, lo mejor del concierto estaba por llegar. Sirenas, como era de esperar fue la guinda del concierto: con sus dos minutos correspondientes de “a Casa de Dron” a capela cantada por todos los asistentes. ¡No esperábamos menos!

Los duendes que nos roban los mecheros Taburete en el backstage / Yolanda Moreno

Tras cantar Caminito a Motel –con la que pensábamos que acabaría el concierto- Willy empezó a cantar una pegadiza canción de dos frases dedicadas a todas aquellas personas que se quedan los mecheros cuando te piden fuego: “Los duendes que nos roban los mecheros, no, si no es garrafón no lo quiero”. Como si se tratase de un concierto de rock, todos los asistentes –ya con sus vasos de gin tonics vacíos- empezaron a saltar y a darlo todo. Tenemos que reconocer que el tema no se nos va de la cabeza más de doce horas después del concierto.

Sin lugar a dudas, pasé la prueba de fuego y con nota. El concierto de Taburete es todo aquello que te puedes esperar: una cita que, seas más o menos pijo, si te gusta el grupo cumplirá todas tus expectativas.

De hecho, los chicos del grupo no fallan y se nota que encima del escenario se lo pasan bien. Además, la voz de Willy en directo es tal cual suena en el disco. Cero sorpresas en ese sentido.