40 cosas que no sabías sobre Bely Basarte

1. Nombre completo: María Belén Basarte.

2. Año y ciudad de nacimiento: 1991, Madrid.

3. Horóscopo: Sagitario. Aunque ahora con el cambio de horóscopo Ofiuco. Pero de sentimiento siempre Sagitario.

4. Cuánto mides: 1,70.

5 . Qué estudiaste: Administración y dirección de empresas.

6. El momento en el que decidiste dedicarte a la música: Cuando empecé a pensar por mí misma.

7. Una canción para cantar en el karaoke: September (Do you remember?).

8. Un género musical que nunca tocarías: Flamenco, pero porque lo respeto demasiado.

9. Algo que te saca de quicio: Que se me caigan las cosas. Que algo se caiga y haga ruido.

10. Algún amuleto para tocar: Mi guitarra. Con su cejilla, mis puas, las cuerdas que me gustan...

11. Un refrán: "Nunca muestres toda tu inteligencia".

12. Lo mejor de dedicarte a la música: El feedback que se recibe.

13. Lo peor de dedicarte a la música: El tener que componer o sacar algo de ti los días que no sale.

14. Una canción tuya para tocar en directo: Me miento mal, con la que empieza mi disco Desde mi otro cuarto. La última que compuse y con la que más me divierto.

15. Una canción de otro u otra: Creep, de Radiohead.

16. Tres artistas para formar un equipo de superheroínas: Rozalén, Amy Winehouse y Beyoncé, por supuesto.

17. Un sitio y/o un momento para componer: Mi cama por la noche.

18. Un concierto del pasado que te gustaría no haberte perdido: Cualquiera de Queen.

19. Alguien con quién quieras colaborar: A nivel muy grande Amy Winehouse, a nivel no tan grande (aunque lo sigue siendo mucho) Coldplay.

20. Si no te dedicases a la música... Haría música de todas maneras, aunque intentería algo de interpretación o de publicidad, que también me gusta.

21. Tres artistas con los que les explicarías la música española a unos extraterrestres: Raphael, El Canto del Loco y Rosalía.

22. El último disco que te has comprado: El de Arnau Griso.

23. Lo más difícil de ser mujer compositora y cantante: Las barreras imaginarias que hay que romper.

24. Una canción para el número uno de LOS40: ¡Una mía! Somos fuego.

25. Una palabra con la que describirías tu último disco: Sincero.

26. Algo sobre ti que poca gente sabe: Tengo un pie más grande que otro.

27. ¿A qué edad compusiste tu primera canción? Con 12 años.

28. Una persona que siempre esté presente en tu música: Probablemente algún ex.

29. De tus tatuajes, ¿alguno que tenga un significado especial? Mi favorito es el del dibujo de la mano sujetando una rama de lavanda, porque simboliza el lugar de donde yo soy, mi hogar. Si no, la chica que llevo con los ojos tapados, porque demuestra la confianza en mis seres queridos.

30. Una palabra para describir tu personalidad: Cabezota.

31. Un artista al que le pedirías asesoramiento o consejo musical: Carmen Boza.

32. Si pudieses grabar un disco en cualquier parte del mundo, ¿a dónde te irías? Abbey Road.

33. A qué músico resucitarías: ¿Puedo decir otra vez a Amy Winehouse? (risas) vaaale, pues también diría a Freddie Mercury o Aretha Franklin.

34. La música que escuchabas en tu casa de pequeña: Por parte de mi madre Luís Miguel, por parte de mi padre Supertramp.

35. Un programa o una serie a la que te hayas enganchado: Orange is the New Black.

36. Si tuvieses que elegir entre componer, cantar o tocar la guitarra... ¿con qué te quedas? Cantar.

37. Una época musical: Los 90'.

38. Instrumento que no tocas pero te gustaría: El piano o la batería .

39. Un nombre que nunca le pondrías a una canción tuya: Cualquiera que denigrase a la mujer. Tampoco le pondría nunca Arroz tres delicias.

40. ¿Qué te hace sentir mariposas en el estómago? Todas las historias que me cuentan que ocurren con mi música. Toda la gente a la que ayuda o a la que mis canciones les ha dado algún tipo de esperanza. Gente que utiliza mi música para momentos especiales, ser la banda sonora de alguien. Eso es espectacular.