Avril Lavigne es una de las referentes musicales más importantes de nuestra historia. La princesa del pop-punk ha marcado varios momentos de nuestras vidas con sus canciones. Y quién diría que la cantante cumple 34 años este jueves, 27 de septiembre. ¡El tiempo vuela!

Y con motivo de esta bonita celebración, hemos decidido unir 27 momentos marcados en la vida personal y profesional de Avril. Siempre hay una buena excusa para dejarnos invadir por la nostalgia.

Cuenta con una línea de ropa, varias fragancias, una colección de guitarras y actuó en las Olimpiadas de invierno de Turín de 2006. Estos son solo datos aleatorios (o random, como se diría hoy en día), que forman parte de estos 34 años de la artista.

Pero admítelo. Tú también tuviste esa época punk, gótica o grunge. Y estamos seguros de que, en gran parte, estuvo influenciada por los estilos de Avril Lavigne. ¿O acaso no recuerdas su mechón rosa fucsia? ¿Y sus faldas con medias de rejilla? Inconscientemente estarás pensando en el videoclip de Girlfriend, el himno con el que Avril nos conquistó a todos.

27 hitos que nos ha regalado Avril Lavigne

Pero este tema no es el único emblemático de la artista. When You're Gone y What The Hell también escalaron hacia las primeras posiciones de las listas de éxitos de todos los países.

Sin embargo, los seguidores de la cantante recibieron la peor noticia en 2014, cuando su ídola confesó que le habían diagnosticado la enfermedad de Lyme. Fue entonces cuando desapareció de la vida pública, incluso alimentando los rumores sobre su muerte.

Pero aún queda Avril Lavigne para rato. En 2018, volvió a exponerse al público apareciendo en la alfombra roja de una gala benéfica. Sus fans enloquecieron, y no solo por esto, sino porque también aseguró estar trabajando en música nueva.

Y así fue. El pasado 19 de septiembre, su nuevo single vio la luz. Head Above Water se presentó como "el tema de la resurrección", convirtiéndose en un buen motivo de celebración. Coge el confetti y el champán, que hoy tenemos otra razón para brindar. ¡Feliz cumpleaños, Avril!