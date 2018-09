Aitana pide perdón por su actuación en ‘OT 2018’

Este miércoles, Aitana acudió a OT 2018 como invitada para presentar TELÉFONO, la carta de presentación de su primer trabajo discográfico. Había muchas ganas de ver a la joven artista sobre el nuevo plató de Operación triunfo. Sin embargo, los nervios y la emoción le pasaron factura y la actuación no fue todo lo bien que le hubiera gustado a la intérprete.

De hecho, Aitana ha usado su altavoz en Twitter para pedir perdón: "Siento no haber podido controlar mi emoción. Os quiero mucho y espero conseguir ser más fuerte poco a poco y poder superarlo... todo".

Y ha añadido lo siguiente: "Gracias a todos lo que estáis ahí, estar esta noche en Operación Triunfo ha sido un gran placer. Os quiero familia".

Horas más tarde, también en la red social del pájaro azul, Aitana ha querido sincerarse "y compartir un popurrí de cosas" con sus seguidores, que a fin de cuentas son los que la están siguiendo desde que el principio.

"Siempre dicen que es mejor que no mostremos nuestras debilidades (...) No sé ocultar mis sentimientos, mi dolor, mi alegría, mi nostalgia, mi pena, mi tristeza, mi espontaneidad, mi persona... la gente me cala rápido (…) Sé que la profesión a veces requiere un 'saber estar' dado que si todo sale bien... en un futuro estaré dando conciertitos y siempre habrá un mal día en que tendré que sonreír para poder hacer que las personas que me rodean y vienen a verme sean felices (...)".

Estoy cometiendo muchos fallos que sé que me harán más fuerte para ser la mejor versión de mi misma, y no la perfecta

"A mí no me importa mostrar mis debilidades, no me importa pedir perdón, no me importa sentir, no me importa nada, soy feliz aprendiendo y quiero serlo todavía más", ha continuado explicando la cantante. "Por eso, si en este camino que vas a hacer conmigo pretendes que llegue a una meta ejemplar, te ruego que no sigas conmigo, porque el paso que quieres llevar es muy rápido, y yo prefiero detenerme a mirar el paisaje, y disfrutar lo bonito que me está dando ese camino".

Y ha zanjado esta carta diciendo esto: "Estoy aprendiendo, estoy cometiendo muchos fallos que sé que me harán más fuerte para ser la mejor versión de mi misma, y no la perfecta".