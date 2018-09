Lady Gaga y otros éxitos con nombre de mujer en bandas sonoras

Llevamos un tiempo avisando de que la interpretación de Lady Gaga en A star is born está recibiendo un aplauso bastante unánime por parte de buena parte de la crítica. Pero... ¿qué hay de la música?

En Ha nacido una estrella (premonitorio título para una posible carrera como actriz de cine) hay varias canciones con la voz de la solista neoyorquina y a falta de menos de una semana para su estreno en los cines de todo el mundo hemos podido empezar a escucharlas.

Gracias al perfil oficial de Lady Gaga hemos podido disfrutar de Is that alright, o al menos de un minuto de este tema. Un tema a piano de los que tanto le gustan a la Germanotta y en el que puede demostrar su podería vocal.

No será la única canción que podamos llevarnos a la boca como aperitivo al gran estreno que llegan en apenas siete días. Shallow se estrenará a bombo y platillo este mismo viernes y parece la opción preferida de los productores para dar que hablar en todas las emisoras musicales del planeta.

Shallow ha sido escrita por Lady Gaga junto a Mark Ronson, Andrew Wyatt y Anthony Rossomando y cantada a dúo por Gaga y Bradley Cooper.

Y no es la primera vez que Lady Gaga se mete en estos asuntos en los que música y cine se dan la mano. Ya lo intentó con Till it happens to you, BSO de la película The hunting ground, en la que dejó su sello. Pero lo de A star is born es otra película (nunca mejor dicho).

Lady Gaga tiene en mente un objetivo claro: El guardaespaldas. No va a ser una misión fácil. Y no porque Whitney Houston o Kevin Costner sean mejores o peores intérpretes, sino porque la banda sonora de aquella película se ha convertido en la más vendida de la historia del cine con casi 20 millones de unidades vendidas.

La similitud es obvia. Whitney Houston era la protagonista e interpretó la gran mayoría de las canciones para la película. Y el resultado de los más deseados por miles de cantantes: Ganó un premio Grammy y es el decimoquinto disco más vendido de todos los tiempos en Estados Unidos. Y si hablamos de canciones hay que sumarle otros dos Grammy y varios números 1 en todo el mundo.

Ver esta publicación en Instagram Is that alright? #AStarIsBorn Una publicación compartida de Lady Gaga (@ladygaga) el 24 Sep, 2018 a las 5:28 PDT

Lo han intentado otras grandes artistas de la historia de la música y en los últimos tiempos aún más ya que el género musical se ha vuelto a poner de moda en el séptimo arte. Uno de los últimos éxitos lo hemos tenido con La La Land, una de esas películas que te guste o no el cine musical hay que ver por lo que ha supuesto para Hollywood. Y a su estela, The Greatest Showman (El Gran Showman).

Allí se ha intentado lucir Kesha con la interpretación de This is me, canción que se llevó el Globo de Oro en la interpretación de Keala Settle, pero que popularizó la artista pop. Y Sia lo ha intentado en varias bandas sonoras como Los Juegos del Hambre, Lion, El Gran Gatsby o Wonder Woman.

My Heart will go on de Céline Dion para Titanic, Skyfall de Adele para James Bond, Paper Planes de M.I.A. para Slumdog Millionaire... Mujeres que pusieron su voz al éxito de una BSO cambiando parte de la historia del cine para siempre.

Parece que 2018 también nos dejará grandes canciones de cine como en 2017.