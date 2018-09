Antílopez, el grupo reivindicativo que suena en OT

Hay gente que tiene “duende” y luego están los chicos de Antílopez. Miguel y Félix llevan más de diecisiete años dando la nota –literalmente-, subiendo a los escenarios y divirtiendo a todo el personal.

Con cuatro discos a las espaldas – este mes han lanzado Dibujo Libre-, los onubenses se han convertido en los primeros artistas en cantar chiripop –más fácil de cantar que de explicar qué es-. Y es que si ellos no se identifican con ningún género musical, ¡lo inventan!

Sus canciones hablan de todo tipo de cosas: desde amor hasta de la industria musical. Eso sí, nadie critica mejor nuestra sociedad como ellos. Prueba de esto son canciones como Hijos de España o Musa en paro busca poeta. Con pegadizas melodías, juegos de palabras y mucho, pero que mucho, buen rollo, Antílopez ha cautivado a Pablo Motos en ‘El Hormiguero’ o a Andreu Buenafuente en Late Motiv.

Además, su canción Prefiero fue una de las escogidas por uno de los chicos de OT 2018 para entrar en la academia. Vamos, que Antílopez lleva tiempo dando que hablar.

En LOS40, para conocerlos mejor hablamos con ellos de su chiripop, de la industria musical y hasta de reguetón.

Describís vuestro estilo musical como “Chiripop”, ¿cómo explicaríais ese sonido a alguien que no os ha escuchado nunca?

Miguel: El “chiripop” es una etiqueta que nos inventamos porque queríamos tener algo que nos desmarcara de los demás. Somos compositores de muchos estilos y la gente no lo entendía. En los conciertos cambiábamos de todo: pasábamos del reggae al pop, pasando por una canción de autor…interpretábamos todos los estilos, intentando respetarlos. Era muy difícil de encasillar y de vender a las discográficas, pero conforme ha ido pasando el tiempo la gente lo ha asimilado. De ahí viene la etiqueta.

¿Cómo os conocisteis y decidisteis trabajar juntos?

Félix: Empezamos hace diecisiete años. Nosotros siempre hemos estado muy conectados con la música. Teníamos eso en común a parte del sentido del humor.

Miguel: Digamos que no ha habido un punto en el pasado donde empezáramos. Los dos éramos amigos desde pequeños y en nuestras casas ha habido tradición musical. Enseguida encontramos nuestro propio rollo.

Tiráis mucho del costumbrismo español en vuestras canciones, ¿qué historias os inspiran a la hora de cantar?

Miguel: Las historias se escriben solas. Solo hay que poner la tele, encender la radio o leer un periódico para darse cuenta que en un país tan diverso como este esa riqueza no se podía perder. A veces, por disparar a un sector de la población o conseguir un espectador concreto, el músico pierde esa exploración de sí mismo. Hay muchos estilos musicales para contar las diferentes historias que nos inspiran que son todas.

Félix: A nosotros nos gustaba, especialmente la leche de donde nos hemos criado. Que es el suroeste (Sevilla, Cádiz, Huelva), la gente tiene algo especial. Incluso es el acento de Andalucía algo más exportable y que se entiende muy bien- . De ahí viene un poco lo folclórico de allí: lo de criticar de abajo a arriba.

Felix de Antílopez / Foto cedida por Antílopez

¿Qué género interpretáis entonces?

Miguel: Si escuchas los discos te das cuenta de que vamos al pop de cabeza. Usamos los patrones que cualquier otro de este palo usa. Por ejemplo, en este último disco (Dibujo Libre) tenemos música indie que ya quisieran muchos grupos indies; rumba que quisieran muchos que tocan rumba…

Félix: Se podía decir que todo lo que hacemos va en función de la canción y por el bien de ella.

Miguel: Lo folclórico y lo español podemos decir que va más en nuestro carácter que en nuestra música.

Miguel de Antílopez / Foto cedida por Antílopez

¿Cuáles serían vuestros referentes musicales?

Miguel: Yo cuando conocí a Felix le gustaba Silvio Rodríguez y Rosendo.

Félix: En la época que no había youtube y spotify, la única manera de escuchar música era a través de la radio o que un amigo te dejará el disco.

Miguel: Cuando empecé a tocar la guitarra, me llamó mucho la atención Kiko Veneno. Por aquel entonces en mi casa solo estaban los discos de Luis Miguel, El Último de la fila y la banda sonora de El Golpe. Pero creo que mis referentes fueron Santiago Seurón y un poco más tarde, que creo que ha dejado mucha huella en nosotros, ha sido La Cabra Mecánica. De hecho, antes de ser Antílopez, estuvimos a punto de poner en un cartel Kiko Rodríguez y Silvio Veneno. Paras que veas el nivel de influencia que tenían.

¿Cuál es vuestra canción favorita de vuestro último disco, Dibujo Libre?

Miguel: Me gusta mucho Metralla, Medida y Viaje. Me parece una manera de dejar una relación tóxica viniéndote arriba. Sin tanta mierda de coaching, me parece un verdadero cocaching.

Félix: Es la manera de gritarle al viento: ‘déjame ya, vete por ahí’.

Medida, Metralle y Viaje es uno de los singles de 'Dibujo Libre'

También habláis de la industria de la música en canciones como la cobradora del track, ¿tan mal está?

Félix: Nos ponemos en el pellejo de los dueños de los bares. Aquellos que ponen música. Ya para emitir cualquier disco editado hay emitir un canon. Cada cierto tiempo va una persona de la SGAE y recauda la parte contratante. Nosotros sabemos que hay muchas dudas de este tema y queríamos hacer una canción simpática para que el espectador que venga a vernos sepa que esto existe.

Habláis mucho de la profesión del músico ¿Cuáles son los estigmas de los músicos?

Miguel: A los niveles a los que nos movemos nosotros son sobre todo la inestabilidad. Nadie ni nada te garantiza dónde vas a estar dentro de cinco años. El estigma es ese: la inseguridad, la inestabilidad… que al mismo tiempo es una empresa insostenible. Se supone que de esa inestabilidad y de esos miedos es de donde salen las mejores canciones.

Hay un tema, que es No vale lo que quieren cobrar donde se mencionáis varios nombres de la industria de la música, ¿están demasiado sobrevalorados?

Félix: No nos referimos a los artistas. El ataque es más a la oficina de detrás.

Miguel: Aunque decimos nombres y eso, porque nos gusta que ellos mismo se pongan a reflexionar sobre ello. De hecho, los discos se han entregado en mano a tres de los artistas que nombramos – a Orozco, a Malú y a Los Secretos- . Nosotros llamamos a pensar porque el debate está en la calle. Todo el mundo lo comentamos. Es un mensaje para ellos, que no pueden dejar de estar en contacto con la calle. Pero, repetimos, es sobre todo un llamamiento a las oficinas que son las que plantean el movimiento del artista.

Tenéis una sección en Youtube que se llama Artistas desde el sofá de casa por donde han pasado artistas como Izal, Rozalén, Manuel Carrasco… ¿cuál ha sido la visita que más os ha gustado?

Miguel: A mí especialmente me han gustado mucho las mujeres que han pasado por el sofá: Rozalén, Bely Basarte, Fuel Fandango… Los tíos suelen venir en pandillitas. Ellas vienen, te cantan su tema. Son el ejemplo a seguir.

¿A quién os gustaría sentar?

Félix: No te vamos a decir nada en concreto…

Miguel: Bueno, a Beyoncé estaría muy guay. Y J Lo también. Lady Gaga también tiene las puertas abiertas. Esto empezó al principio un poco como un proyecto para compartir canciones con amigos más allegados del gremio, hacer versiones…¡y ahora hay hasta lista de espera! Al principio teníamos que ir llamando y pidiéndoles a los artistas que no hiciesen un huquecillo como favor. Ahora son ellos los que piden venir.

Félix: Aprovechando que Pablo Alborán nos sigue por Twitter y eso, le he mandado un par de privados para invitarle. Una vez me contestó que no podía. Pero yo siempre le he dicho que viniera. Que se ponga una sudadera para que nadie lo reconozca por la calle y que se venga a casa para grabar una canción. Que la gente vea que no hay mal rollo entre nosotros ni nada. Que él, de buen rollo, en el vídeo nos dijese a nosotros “vosotros sí que no valéis lo que nos queréis cobrar”.

En vuestros temas dejáis claro que no sois muy fans del reguetón…

Félix: El reguetón como estilo no tiene ningún problema, es el enfoque que no está llegando. Las letras que escuchamos, dudo que sean de los Lorca de allí que hacen reguetón. Seguro que habrá gente que haga reguetón muy bonito, pero yo no los conozco –tampoco los he buscado-, pero no nos llega de la misma manera.

Miguel: Hay reguetones guapos.

Uno de los concursantes de la nueva generación de Operación Triunfo, Miki, cantó Prefiero en el programa, ¿visteis su actuación?

Félix: Sí, yo la vi en diferido. Yo, como compositor del tema, tengo que decir la cantó muy bien el chaval y la defendió genial. Lo hizo muy bien, es mi opinión.

Miguel: Se la dimos nosotros. El chaval nos escribió por Instagram porque quería ir al casting con un tema. Y claro que se la dejamos.

¿Estáis siguiendo el programa?

Miguel: Inevitablemente porque nos llega por redes. El otro día me llegó que estaban cantado Musa en paro busca poeta de nostros. Y, como ahora lo están retransmitiendo 24 horas como El Show de Truman, pues lo busqué y lo puse.

¿Se nota el incremento de streamings tras que una canción vuestra haya sonado en el programa?

Miguel: Se nota. Sobre todo porque parece que Operación Triunfo se ha convertido en el aval definitivo.

Félix: Es un orgullo, hombre. Que unos niños canten tus canciones. Ser referente. Te sientes mayor. No veas como están nuestras madres, abrazadas a la tele todavía diciendo “¡Esta canción es de mis hijos!”.