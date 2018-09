‘Wasted’: Así suena el nuevo Jesse McCartney

El que fuera ídolo adolescente en los primeros años 2000, Jesse McCartney, está de vuelta con nuevo material discográfico. Su nuevo single se titula Wasted y es una canción de pop tropical y contemporáneo y una producción muy currada.

Atrás quedan temas como She's No You o Superbad. El sonido y las letras de McCartney han evolucionado. El actor, cantante y compositor acaba de cumplir 31 años y ha lanzado sus dos primeros sencillos en cuatro años. En primavera fue el turno de Better With You y estos días presenta Wasted.

Wasted es una canción en la que el artista realiza una profunda introspección autocrítica, algo que había permanecido latente en sus primeros años de carrera, en los que su música era menos personal. Este nuevo single mantiene su estilo de pop bailable con una melodía fresca y pegadiza, pero sin descuidar una letra en el que el músico se muestra tal y como es.

Tal como ha declarado el propio artista: “Es genial poder hablar de cosas por las que los fans también están pasando. Creo que tengo una gran conexión con ellos porque hemos ido creciendo juntos. Cuando yo tenía 16 años, ellos estaban en el instituto y ahora muchos ponen mis canciones en sus bodas”.

Jesse McCartney saltó a la fama a finales de los noventa, tanto por su música como por sus roles de actor, llegando a interpretarse a sí mismo en la popular serie Disney Hannah Montana. Previamente, formó parte de la banda Dream Street hasta que decidió iniciar su carrera en solitario.

A día de hoy ha publicado cinco álbumes en solitario, ha participado en numerosos discos para Disney, doblado la voz de personajes en once videojuegos y colaborado como actor en decenas de películas y series de televisión.