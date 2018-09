Marina Jade sobre ‘Drinking Like I'm Sober’: “Me aconsejaron que no era la mejor idea”

Hace un año, Marina entraba a la academia de Operación Triunfo junto a quince compañeros más. ¿Quién le iba a decir a ella que su vida iba a cambiar por completo cuando saliese de ella?

Su naturalidad y espontaneidad la llevaron a formar parte de uno de los besos más bonitos de la televisión española cuando su novio Basy acudió a una de las galas. Sin quererlo, visualizó al colectivo trans y bisexual en la cadena públcia. ¡Ya era hora!

Ahora, tras un verano de gira con todos sus compañeros, es hora de desprenderse el "Operación Triunfo" del nombre y empezar a ser Marina Jade -nombre artístico que ha escogido- para lanzar Drinking Like I'm Sober, un tema de empoderamiento que nos invita a querernos un poco más a nosotros mismos.

Como madrina en este nuevo proyecto en solitario, Marina ha tenido a una de las mejores voces femeninas de nuestro país: nada más y nada menos que a Ruth Lorenzo. La murciana ha ayudado a componer su tema debut. ¿El resultado? Una canción cien por cien pop donde la voz de artista reluce sin problema.

Marina Jade canta 'Drinking Like I'm Sober'

Para hablar de Drinking Like I'm Sober, de sus próximos proyectos y hasta de su favorito de OT 2018, Marina se ha acercado a los estudios de LOS40.

¿Cómo surgió Drinking Like I’m Sober?

Surgió porque yo quería hacer una canción con Ruth (Lorenzo). Se lo propuse y ella me dijo que sí. Durante un mes estuvimos mandándonos canciones, la una a la otra, y llegamos a una que dijimos “es esta, sin duda”. Ella me dijo que pusiese yo la letra, porque si se la ponía ella no iba a plasmar lo que yo siento. Salió sola y en dos días ya estaba.

Había cosas que no me terminaban de gustar de ella y se lo dije. Ella me dijo que fuese a Murcia y la acabábamos allí.

¿Cómo conociste a Ruth Lorenzo?

Por la academia, Todo viene de ahí.

¿Te pusiste en contacto con ella?

Si te soy sincera creo que se puso en contacto ella conmigo para regalarme sudaderas y camisetas de su marca de ropa. Y, claro, yo encantada. A raíz de ahí le propuse la idea del single y nos pasamos los teléfonos. Ahora hablamos todas las semanas por teléfono.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marina Jade (@marinajadeoficial) el 22 Sep, 2018 a las 3:23 PDT

¿Hubo opción de que Drinking Like I’m Sober fuese dueto?

Ambas teníamos bastante claro que queríamos que solamente fuese yo.

¿Estaba pensada la canción desde el principio para ser en inglés?

Yo quería hacer una canción diferente y por ello lo quise hacer en otro idioma. Como a mí me gusta mucho el inglés, la quise hacer en este idioma. Es verdad que antes de decidir qué hacer, me aconsejaron que tal vez no era la mejor idea. Me rallé tanto que hable con Ruth. Ella me dijo: “¿Quién va a ser quien cante esta canción dentro de diez años? Tú, ¿verdad? Pues haz lo que quieras.”

Me aconsejaron que tal vez no era la mejor idea. Me rallé tanto que hable con Ruth

¿Estás trabajando en nueva música? ¿Un disco quizá?

Sí. Yo estoy componiendo y tengo muchos proyectos en mente que ojalá salgan. Me gustaría hacer un EP, porque es algo bastante infravalorado. Me parece algo muy guay el hecho de escoger seis canciones que sean completamente yo. Que no haya ninguna que sea para rellenar.

El tema habla sobre la lucha interior y el amor propio, ¿por qué este tema?

Marina Jade en la terraza de los estudios de LOS40 / Lara Úbeda

Yo siempre compongo sobre el amor y el desamor. Y fue como “no, quien ha conseguido sacar un single y llegar hasta aquí soy yo”. Me gustó la idea de hacer algo por y para mí. Como tampoco me iba a salir algo que fuese me amo y me idolatro porque no soy así, esto es lo que me salió de dentro.

En el videoclip vemos diferentes partes. Hay una donde se te ve en un bosque y otra en la que te vemos con una tarta. ¿Qué significan?

Con el bosque queríamos hacer que hubiese oscuridad y a la vez que predominasen el rosa y el azul. Con la tarta queríamos representar la tentación que la sociedad te está imponiendo: si eres gordo no sirves para nada y no eres bonito visualmente. Quería reflejar eso, pero desde mi punto de vista de color.

¿Cuáles son tus mayores referencias musicales a la hora de componer?

Amy Winehouse, me encantaría hacer tantas cosas como ella, Adele. Aretha Franklin, Tina Turner, Ruth Lorenzo, Sofía Ellar… También me gusta mucho Rafa Pons. Son muchos referentes diferentes porque me gustaría hacer muchísimas cosas.

¿No hay ningún género que te guste más?

Sí, claro. Yo quiero focalizar en R&B y soul. Es lo que más me gustaría hacer. Es verdad que lo que he hecho ahora es más pop, pero el R&b me encanta.

Marina Jade: "Yo quiero focalizar en R&B y soul" / Lara Úbeda

Algunos de tus ex compañeros de OT han encontrado su género: Ana Guerra en el reguetón, Aitana en más pop… ¿qué factor diferente puedes aportar en la industria musical española en este momento para ganar tu hueco?

Eso lo veo complicado porque el género que yo quiero hacer es el R&B y aquí no se consume tanto. No hay mucha gente que lo escuche. No es algo que se consuma mucho en España. Yo puedo aportar algo nuevo, pero hacerme el hueco va a ser difícil. Pero nadie me dijo que fuese fácil.

¿Y con qué artista te ves colaborando?

Me encantaría de verdad hacer un dúo con Adele. Es que necesito estar en el mismo espacio que esa señora. Me da igual ya lo que pase, pero me encantaría.

¿Y de tus compañeros de OT?

Con Thalía, con Juan Antonio y Mireya. De hecho, queremos hacer algo los cuatro, porque tenemos estilos muy distintos. Una cover para luego subirlo a redes o para nosotros.

¿Estás siguiendo OT 2018?

El 24 horas no lo veo, porque me duele mucho. Pero las galas sí.

¿Cuál es tu favorito o favorita?

Pues me encantan Alba Reche y Noelia. De hecho, te lo digo totalmente en serio, me encantaría que se cogieran de la mano y ganaran las dos el programa.