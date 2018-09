Muse crea su propio Regreso al futuro en Pressure

Muse nos ha lanzado un mensaje claro. Su nuevo single y su nuevo vídeo, Pressure, es un claro homenaje a Regreso al futuro.

Como si de Marty McFly se tratase, Matt Bellamy y los suyos protagonizan el baile de la promoción del instituto de unos jóvenes que no tardan en caer rendidos ante su sonido.

La decoración, el escenario, la ropa y hasta algunos movimientos son claros guiños al papel interpretado por Michael J. Fox en la primera entrega de la trilogía de ciencia ficción que sigue más vigente que nunca.

Lance Drake dirige este videoclip que presenta su álbum Simulation Theory en el que también encontramos canciones como The Dark Side, Something Human,Thought Contagion y Dig Down.

