Miguel Ángel Muñoz: “Uno de mis sueños por fin se va a cumplir”

Miguel Ángel Muñoz es el yerno que todos padres querrían. Aunque ni eso porque como bien dice Dani Mateo, “hasta el suegro te tiene envidia”. Y es que esa actitud positiva que el actor tiene ante la vida se contagia y transmite un buen rollo que hace casi imposible pensar nada malo de él.

Claro que otra cosa es su nuevo personaje en Presunto culpable, la serie que emite Antena 3 los martes por la noche. Una serie que va de “intentar demostrar una inocencia. Pero es muy difícil cuando te acusa todo el mundo de algo, aunque no lo hayas hecho, es muy difícil demostrar que no lo has hecho”.

El actor, que se pasó por YU, se mostró totalmente orgulloso del resultado. “La serie va de este hombre que hace 6 años tenía una pareja y desapareció y todo el mundo le acusa de ser el asesino. El cuerpo no apareció y no le pudieron meter en la cárcel pero la presión era tan grande que se acaba marchando. Deja a su familia y se va a vivir a París. Pasan 6 años y la serie comienza cuando su padre se ha suicidado y vuelve al pueblo y se da cuenta de que en 6 años no solamente no ha cambiado nada sino que todo el mundo sigue pensando que es culpable y, no solo eso, sino que su familia le rechaza”, relató.

Su obsesión es demostrar que es inocente aunque realmente no sabe lo que sucedió aquella noche. Se despertó al día siguiente con un golpe en la cabeza y ningún recuerdo. “La serie es muy oscura, el personaje no sonríe prácticamente en ninguno de los 13 episodios, solamente respira un poco en los flasback cuando va recordando”, aclaró.

Y claro, a uno le choca lo opuestos que son Miguel Ángel y su personaje. “Todos tenemos una parte oscura y yo, aunque estoy sonriendo todo el día, happy y hago yoga y demás, está ahí y se trata de sacarlo para ponérselo a su personaje”, explicó.

El rodaje tuvo lugar en el País Vasco, en Mundaka. “El sitio es espectacular pero en invierno no hay nada que hacer. Anochece a las cinco y media de la tarde y a las nueve de la noche ya no te dan de cenar en ningún sitio”, reveló. Y claro, Dani Mateo no pudo evitar preguntarle si aprovechó para hacer mucho el amor.

Su respuesta, y la anécdota que contó sobre su problema con la caca, sí, has leído bien, con la caca, puedes verlo en el vídeo. Habla de eso y de lo que opina de las redes sociales (que no es lo que podríamos esperar) y de su próxima película con José Luis Garci. “Uno de mis sueños por fin se va a cumplir”, confesó al hablar de este nuevo proyecto.

Y todo eso después de haber vivido uno de los momentos más bonitos y románticos del programa. Porque por mucho que corran rumores de su presunta relación con Ana Guerra, lo siente canaria, pero hay otra chica que le ha declarado su amor, una de las colaboradoras del programa que no pudo evitar decirle un tierno: "Te quiero".