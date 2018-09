Sam Smith sigue acordándose de Brandon Flynn

Aunque hayan pasado tres meses desde que Sam Smith y Brandon Flynn decidiesen poner punto y final a su relación, seguimos en shock. A pesar de que no llegaron a estar más de un año saliendo, sus muestras de amor en redes eran de nuestras favoritas: parecían tal para cual.

De hecho, el propio intérprete de Stay With Me sigue pensando en aquella relación con la estrella de Por Trece Razones. “Todavía estoy intentado descubrir que me llevé de aquella relación y qué significó para mí”, aseguró el artista a la publicación Peolple.

Además, Sam reconoce en la misma entrevista que “la herida todavía está abierta”. Y es que nueve meses de relación –aunque para algunos parezca poco- son difíciles de olvidar de la noche a la mañana.

A pesar de que ya no están juntos, Sam solo tiene buenas palabras para el actor: “Brandon fue maravilloso. Todas mis relaciones han acabado de manera agradable y nunca de malas formas”.

Sam Smith y Brandon Flynn estuvieron saliendo nueve meses / Instagram

El artista también ha querido dejar claro que es importante visualizar las relaciones homosexuales en los medios de manera natural: “Ver relaciones gay de forma pública es importante para avanzar. No las ves a menudo”.

Por ahora Sam Smith sigue de gira con The Thrill. Acaba de terminar sus conciertos en Estados Unidos y ahora empieza su etapa en la otra parte del mundo: Asia y Australia.

Estamos seguros, conociendo las letras de las baladas que escribe Sam, que el cantante ya habrá compuesto algo inspirándose en su historia con Brandon. Y es que el londinense es todo uno de los mejores cantautores británicos del momento.

Por su parte, Brandon ha empezado a grabar la tercera temporada de Por Trece Razones que saldrá a la luz a mediados de 2019.