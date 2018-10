40 cosas sobre Marina Jade por Marina Jade

1. De pequeña me gustaba: Cantar.

2. De mi familia soy la más: Payasa, yo creo.

3. Entre mis amigos, me conocen por: Ser la que canta.

4. Una cualidad que resaltan mucho de mí: Soy paciente.

5. Horóscopo y rasgo más característico: Leo y súper cabezota (risas)

6. Un secreto confesable: No tengo secretos literalmente.

7. ¿Eres cocinitas? ¿Prefieres que te cocinen?: Prefiero que me cocinen. No sé cocinar.

8. Comida favorita: Berenjenas rellenas o risotto de setas. Me encanta.

9. Aquello que peor se te dé en las labores del hogar: Coser.

10. Una serie que te haya enganchado hasta ver 5 capítulos seguidos: Orphan Black.

11. Un hobby o un deporte favorito: Natación.

12. La red social que más te engancha: Twitter.

13. La red social que más pereza te da: Facebook. De hecho ni lo uso.

14. Algo que NO soportas, que te pone enfermo/a: Que mojen la alfombrilla del baño cuando salen de la ducha. Me da mucho asco (risas).

15. Algo que se te da FATAL: Bailar.

16. Un placer oculto (o algo que te de vergüenza reconocer que te gusta): La verdad es que son todos normales. No me da vergüenza nada

17. Un plan perfecto para el fin de semana: Descansar y ver series.

18. Una red social que utilices: Twitter

19. ¿Cómo fue el momento en que supiste que querías dedicarte a la música? Desde pequeña realmente. Siempre lo he tenido claro. Desde que tenía cuatro o cinco años.

20. La música que escuchabas en casa de pequeño/a: Mis padres me han puesto mucha variedad: desde Los Mojinos Escozíos hasta Mozart, pasando por Abba, Rocío Jurado, Isabel Pantoja o El Cigala.

21. Un género musical que nunca tocarías: Nunca digas nunca, pero yo creo que la electrónica porque no soy capaz de entenderlo y no lo escucho mucho.

22. Un artista y una artista favoritos: De mujer, Adele y Ruth Lorenzo; de hombre, Andrés Suarez.

23. El cantante o el cantante más sexy: Ruth Lorenzo, por favor.

24. Una canción con la que estés obsesionado/a ahora: Freaks de Ruth Lorenzo

25. Tu éxito en el karaoke: Nunca he ido a un karaoke y siempre he querido ir. Así que no lo sé. Supongo que pondría Adele todo el rato.

26. La canción que más le has cantado a tus amigos: Cualquiera de Andrés Suarez porque estoy obsesionada con él. Me encanta y me sé todas sus canciones.

27. El músico que está en tu agenda de contactos: Ruth Lorenzo y hablamos mucho.

28. El primer disco que compré: ¿Sabes de estos de hits de verano? ¡Pues alguno de esos! Salía Lucrecia cantando.

29. Un concierto especial: Buah, cuando Ruth me invitó a cantar con ella en Sevilla. También el que hizo Andrés (Suarez) último allí.

30. Me gustaría hacer una versión de: De muchas canciones, es que me encanta hacer covers. Me encantaría hacer una versión bien hecha de At Last, la canción que canté en el casting final de OT. Que se vea el cambio de lo que podía hacer antes y de lo que puedo hacer ahora.

31. Estoy deseando cantar con: Adele y diría Amy Winehouse, pero me daría un poco de miedo cantar ahora con ella. (Risas)

32. De mis compañeros de OT haría un dueto con: Thalía.

33. Un recuerdo de la Academia: Bailando con Mireya Reggaetón lento

34. La canción que me faltó cantar en OT: At Last, sin duda,

35. Una persona de OT: Es que no puedo escoger, son 15.

36. De OT, me quedo con esta canción: Creo que me quedaría con Don’t Dream It’s Over junto a Alfred.

37. De tus compañeros, a quién le dirías Quizás: A Agoney.

38. Al contrario, a quién no le dirías Quizás nunca: Dependiendo de qué, le diría “quizás nunca” a mucha gente. Dependiendo de qué.

39. Con quién ya no quieres ná: A gente que me ha hecho mucho daño estos últimos meses. Amigos que tenía de antes y que ya ni si quiera les hablo.

40. A quién colgarías tu Teléfono: SI me enfado a cualquiera. No sé, supongo que también a amigos que tenía de antes y que se han portado muy mal estos últimos meses.