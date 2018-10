Lo de haber nacido en occidente a veces te puede pasar factura y generar disgustos de los que no se olvidan en toda una vida.

Todos hemos tenido nuestra dosis de Nintendo Mini por partida doble; Nintendo y Super Nintendo mini han sido el auto-regalo más codiciado de los últimos tiempos y, al final sin demasiado problema, todo el mundo ha podido hacerse con ellas…

La Nintendo mini que no llegará a España

En Japón, no obstante, han tenido un giro inesperado de los acontecimientos y han presentado la Famicom Mini ‘Weekly Shonen Jump Edition’, aprovechando el 50 aniversario de la revista ‘Weekly Shonen Jump’, plataforma en la que se han lanzado los más importantes mangas de este siglo.

La maquinita es dorada y lleva los mandos siempre conectados, como la ‘Famicom’ (NES) original y los 20 juegos incluidos en su memoria son todos basados en ‘mangas’ publicados en esa revista: Dragon Ball, Captain Tsubasa, Saint Seiya, Hokuto No Ken (El puño) o Kinniku Man (MuscleMan), entre otros.

Si la quieres te toca importar, porque gran parte (sino todos) los juegos que lleva no se publicaron en occidente y aquí no existe la revista a la que homenajea; así que tienes la absoluta certeza de que no vamos a recibir una versión ni siquiera parecida.