Con los 50 años en el horizonte, Jennifer Lopez es probablemente el espejo en el que muchas mujeres desean mirarse. Y no estamos hablando ahora de curvas, cuerpos exuberantes u otras cosas superficiales.

Quienes han trabajado con ella reconocen su extraordinaria profesionalidad y eso es algo que se puede ver tanto sobre los escenarios (o en el estudio de grabación) como fuera de ellos. JLo es una habitual de las redes sociales en las que siempre deja mensajes positivos y de empoderamiento para la mujer.

El último ha llegado hace apenas una semana batiendo el record de interacciones en una de sus publicaciones en este 2018. Pero no es la primera vez que sucede.

Jennifer Lopez publicó esta imagen en la que presumía de bíceps, una metáfora del buen estado físico y psicológico que atraviesa: "Me siento una superwoman después del show de hoy. Cuando empecé pensé que 15 shows en 27 días eran demasiado pero me hice una promesa para ser más fuerte al final de esto, que entrenaría y estaría en la mejor forma de mi vida. Hubo momentos en los que estuve cansada y tuve que entrenar como pude pero aquí estoy con sólo tres shows restantes. Y estoy viviendo muchas emociones pero principalmente me siento más fuerte, feliz y agradecida" señala la diva del Bronx.

Como decimos, no es la primera vez que manda mensajes y consejos positivos como "hazte una promesa a ti misma y mantenla". Es frecuente leer en sus publicaciones "quiérete a ti misma", "siéntete fuerte/empoderada" o "cuerpo sano, mente sana" cuando postea imágenes tras sus entrenamientos.

Imágenes sin maquillaje, mostrando los defectos de la piel que todxs tenemos y potenciando sus virtudes físicas y/o demostrando su valía como actriz son situaciones comunes en el Instagram de Jennifer Lopez que siguen cada día más de 80 millones de seguidores.