Seguro que recuerdas a esa pequeña niña con peluca dando brincos de un lado a otro en los videoclips de Sia. Pues ella es Maddie Ziegler y tienes que creernos cuando decimos que la “pequeña niña” ya no es tan “pequeña” (y ni tan “niña). ¡Maddie ha cumplido 16 años!

Chandelier, The Greatest, Cheap Thrills, Rainbow, Thunderclouds, Elastic Heart, Big Girls Cry y Eye of the Needle son los videoclips de Sia que han contado con la aparición de nuestra protagonista. Y no solo eso, sino que la cantante ha querido celebrar este día tan especial junto a ella regalándole un coche de la marca Audi y una felicitación a través de Instagram. ¡Menudo regalazo!

Pero Maddie no solo es conocida por su aparición en los vídeos musicales de Sia y por ser una de las adolescentes más influyentes. La estadounidense aparece en el reality show de Lifetime Dance Moms y en la película de My Little Pony. Y no solo eso. Fue invitada al programa Dancing with the Stars, Good Morning America, The Ellen DeGeneres Show y Jimmy Jimmel Live!

Pero lo cierto es que mantiene una relación muy especial con la intérprete de Chandelier. O sino, ¿a cuántos simples conocidos regalas un Audi y te fundes en un bonito abrazo?

Actualmente, Maddie recorre Australia y Nueva Zelanda junto a su hermana para ofrecer clases de baile.

Además de la danza y la interpretación, Maddie también tiene otras dos grandes pasiones: la moda y, por consiguiente, el modelaje. Tanto es así que ha trabajado con marcas de la talla de Capezio, Ralph Lauren y Target.

Nosotros que hemos vivido el crecimiento de la joven, es necesario recopilar su evolución para que tú también recuerdes los momentos que nos ha regalado nuestra bailarina protagonista. ¡Desliza!