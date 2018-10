El segundo disco de Clean Bandit ya tiene título y fecha de salida

Parece mentira que una banda como Clean Bandit tenga, hasta la fecha, sólo un disco publicado. Y es que nos hemos acostumbrado a escucharles desde hace años con canciones y colaboraciones que se han convertido en éxitos mundiales.

Con su disco debut, New eyes, dejaron el listón muy alto gracias a hits como Rather be o Real love pero eso lejos de desanimarles les ha alentado a sacar lo mejor de ellos mismos y publicar un segudo álbum.

El próximo 30 de noviembre cuando se ponga a la venta What is Love?, su segundo proyecto musical en el que colaboran una espectacular lista de colaboradores.

Rita Ora, Charlie XCX, Craig David, Julia Michaels, Luis Fonsi o Ellie Goulding aportan su granito de arena en un disco que ya ha alcanzado el número 1 en varios rincones del mundo como ha sucedido con Solo junto a Demi Lovato, Symphony con Zara Larsson o Rockabye con Sean Paul y Anne-Marie.

"Fandits. Nuestro nuevo disco What is Love? llega el 30 de noviembre. No podemos esperar para compartir nuestra nueva música con todos vosotros" tuiteó Clean Bandit.

En un par de meses tenemos en las tiendas de todo el mundo este disco. Este es su listado de canciones.

1. Symphony (feat. Zara Larsson)

2. Baby (feat. Marina & Luis Fonsi)

3. Solo (feat. Demi Lovato)

4. Rockabye (feat. Sean Paul & Anne-Marie)

5. Mama (feat. Ellie Goulding)

6. Should've Known Better (feat. Anne-Marie)

7. Out at Night (feat. KYLE & Big Boi)

8. Last Goodbye (feat. Tove Styrke & Stefflon Don)

9. We Were Just Kids (feat. Craig David & Kirsten Joy)

10. Nowhere (feat. Rita Ora & KYLE)

11. I Miss You (feat. Julia Michaels)

12. In Us I Believe (feat. ALMA)

13. 24 Hours (feat. Yasmin Green)

14. Playboy Style (feat. Charli XCX)

15. Beautiful (feat. DaVido & Love Ssega)

16. Tears (feat. Louisa Johnson)