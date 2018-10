Los artistas se vuelven locos y te agradecen así todo tu apoyo

¿Cuántas veces lo has dado todo por tu artista favorito? ¿Qué locuras has hecho por tu cantante más querido? ¿Qué has sacrificado por tus ídolos? Seguro que millones y millones de cosas, esfuerzo tras esfuerzo... ¡Pero siempre ha merecido la pena!

Por ello, ahora es el momento en el que la situación ha dado la vuelta y los artistas se han vuelto igual (o incluso más) locos que tú. ¿Cómo? Agradeciéndote a través de productos exlusivos increíbles y experiencias inolvidables todo tu apoyo.

Aprovechando el Fan Day, Coca-cola Music Experience lanza Coca- Cola Fan Store por y para el fan. Todo por y para ti, vamos. ¿Y qué es esto? Pues la mejor oportunidad de sentir a tus ídolos más de cerca que nunca.

Coca-Cola Fan Store es una sorpresa para todos vosotros, la mejor forma de celebrar Coca-Cola Music Experience Fan Edition. Un lugar donde tenéis todo tipo de productos exclusivos y experiencias de lo más especiales relacionadas con vuestros artistas favoritos.

¿Qué vais a encontrar en Coca-Cola Fan Store?

Experiencias únicas con artistas.

Merchandising de Coca-Cola firmado.

Productos exclusivos de Coca-cola Music Experience.

Articulos sólo aptos para brand lovers.

¿Cómo podéis conseguir todo esto ?

Lo primero que tenéis que hacer es conseguir pincodes en las botellas de Coca-Cola de medio litro. Están en el tapón. Tras ello, entrad en Cocacola.es y acceder a Coca-Cola Fan Store.

Ahí tenéis que buscar la experiencia o el producto exclusivo que quieras, canjeáis vuestros pincodes y a disfrutar. ¿Sencillo, eh?

Coca-Cola Music Experience Fan Edition

Y recuerda, este 6 de octubre Rita Ora, Abraham Mateo, Becky G, Tini, Piso 21, Gemeliers, Adexe & Nau, Why don´t we, Raoul, Josh Gray, Pol Granch y Elena Farga estarán en el cartel de Coca-Cola Music Experience. Además, habrá unos invitados especiales de lujo: Lola Indigo, Yashua y Sharlene. Y todos ellos capitaneados, como no podía ser de otra forma, por nuestro gran Tony Aguilar.