Ansel Elgort es el protagonista perfecto para el ‘West Side Story' de Spielberg

“The most beautiful sound I ever heard: Maria, Maria, Maria, Maria”, cantaba Richard Beymer como Tony en West Side Story en 1961. Sin lugar a dudas, uno de los musicales más famosos de todos los tiempos.

Pues bien, ahora le ha tocado el turno a Ansel Elgort de demostrar que está a la altura de uno de los personajes más míticos de la historia del cine musical. Porque sí, el actor de 24 años se pondrá en la piel de Tony.

De este modo, Ansel será el líder de los Jets que termina locamente enamorado de María, la hermana del jefe de la banda rival. Vamos, un Romeo y Julieta pero con bandas.

Ansel se pondrá bajo las órdenes, nada más y nada menos, que de Seteven Spielberg, que lleva trabajando tiempo en un nuevo remake del clásico para Warner Bros, tal y como informa el medio estadounidense Variety.

A pesar de contar con tan solo 24 años, Ansel se ha convertido en uno de los actores del momento. Aunque se hizo mundialmente famoso gracias a Bajo la misma estrella –sí, seguimos llorando con el final de aquella película-, ha sido en 2017 con Baby Driver cuando muchos en Hollywood han empezado a tomárselo en serio.

Ahora, en West Side Story tendrá que demostrar que los suyo también son los musicales. De hecho, el bueno de Ansel tiene capacidad vocal de sobra. Lo hemos comprobado escuchando un single que lanzó en 2017, Thief. Nos hemos quedado un poco locos porque nosotros no teníamos ni idea de que existía esta canción, pero solo en Youtube cuenta con casi 20 millones de reproducciones. ¡Nada mal!

Ansel Elgort ya tiene experiencia cantando

Pero su carrera musical no se queda ahí, ni mucho menos. Hemos seguido investigando y Ansel ha lanzado varios sencillos: desde Supernova hasta All I Think About Is You. Todos ellos con un corte muy pop.

Con este currículo musical no nos extraña que haya sido el escogido para el papel de Tony. ¿Y para el papel de María? Han sido muchos los que, tras el anuncio de la película, han propuesto que Camila Cabello sea la protagonista de la cinta.

Si bien, la intérprete de Havana no tiene experiencia delante de las cámaras, su capacidad vocal y sus orígenes latinos como los de la protagonista, hacen que el papel parezca hecho a medida para ella. ¿O no?

Tendremos que esperar para ver quién es finalmente Maria y el resto del reparto. ¿Se parecerá a la versión de 1961? Solo el tiempo nos lo dirá.