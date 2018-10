‘OT 2018’: Lola Indigo y Tequila actuarán en una gala 2 que tendrá una irregularidad

La segunda gala de OT 2018 se despedirá de su primer concursante: Sabela o Alfonso.Y contará con las actuaciones de Lola Indigo y Tequila.

Además, la entrega no podrá contar con Ana Torroja - por temas de agenda- que será sustiuida por Rosana.

Alfonso y Sabela, a solas

Los 16 concursantes abrirán la gala cantando ‘Bonito es’, de Los Sencillos. Los nominados de la semana, Alfonso y Sabela, han elegido los temas con los que intentarán permanecer en el programa: ‘All of me’, de John Legend; y ‘Benditas feridas’, de Rosa Cedrón.

Además, África y María interpretarán el tema ‘Friends’ de Marshmello; Famous y Damion, ‘Déjala que baile’, de Alejandro Sanz y Melendi; Dave y Noelia, ‘Volando voy’, de Camarón de la Isla; Julia y Carlos Right, ‘Mi historia entre tus dedos’ de Gianluca Grignani; Marilia y Joan Garrido, ‘Another day of sun’, de ‘La, la, land’; Miki y Alba Reche, ‘Alma mía’, de Natalia Lafourcade; y Natalia y Marta, ‘Tainted love’, versión de Imelda May.

Lola Índigo y Tequila, artistas invitados

Mimi, concursante de ‘OT 2017’, regresa al programa con su girlband Lola Índigo y cantará su tema 'Ya no quiero ná’.

El programa también contará con la actuación de Tequila, una banda fundada en 1976 en Madrid por los argentinos Ariel Rot (guitarra) y Alejo Stivel (voz) y los españoles Julián Infante, Felipe Lipe y Manolo Iglesias. Los integrantes reaparecen en TV para despedirse definitivamente. El grupo interpretará en directo un medley de sus temas clásicos.

Rosana y Julia Gómez Cora, novedades en el jurado

En cuanto al jurado, ocurrirá algo casi inédito y será que uno de sus miembros no aparezca. Ana Torroja no estará en la gala (ausente por agenda) y la sustiuirá Rosana.

Mientras que, como requiere la mecánica, la cuarta miembro del jurado será Julia Gómez Cora. Impulsora del fenómeno musical en España y productora de musicales como ‘La Bella y la Bestia’, ‘El Fantasma de la Ópera’, ‘Chicago’, ‘Cabaret’ y el ‘Rey León’, entre otros.