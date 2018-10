Álvaro Soler y Sofía Ellar ya cantan en familia

Sí, a estas alturas, ya tenemos claro que la Sofía de la canción que tanto gusta a los niños y tantas alegrías le ha dado a Álvaro Soler, no es su chica, Sofía Ellar. Lo de que compartan nombre es tan solo una coincidencia.

De momento no les hemos escuchado cantar juntos en ningún disco pero todo se andará. Eso sí, podemos recurrir a sus redes sociales para comprobar que si algún día se deciden, la cosa funcionaría, porque se nota que hay química entre ellos, y en esta ocasión, hablo de la musical, no de la personal.

El caso es que ahora ya no hacen versiones en pareja sino que han ampliado y se han convertido en trío. A sus momentos musicales se ha unido Merlín, que es su recién adquirida mascota.

“Family Cover. Part 1”, eso es lo que ha escrito el cantante junto al vídeo, lo que nos hace pensar que habrá continuación y que su relación está tan consolidada que hablan ya de familia.

Ver esta publicación en Instagram Family Cover Part I 😂🐯 Una publicación compartida de Alvaro Soler (@alvarosolermusic) el 1 Oct, 2018 a las 4:00 PDT

Si no has sido capaz de identificar el tema que están cantando, no te preocupes que aquí venimos al rescate. Se trata de una versión de Bless the broken road, una canción que popularizó Rascal Flatts.

Parece que a la pareja le va el country. Rascal Flatts es un trío de country rock que tiene ya cinco álbumes de estudio a sus espaldas desde que debutó con el cambio de milenio.

Este tema es originario de 1994 pero ellos lo rescataron en 2004 y la convirtieron en su mayor éxito con, hasta cinco semanas, como nº1 de ventas en Estados Unidos. Acabó llevándose un Grammy como mejor canción de country.

Y por si pensabas que nunca habías escuchado a esta banda, te diré que hicieron una versión de Life is a highway de Tom Cochrane para la banda sonora de Cars y grabaron What hurts the most para la peli de Hannah Montana.