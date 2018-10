Panic! At The Disco se subirá al escenario de los American Music Awards el próximo 9 de octubre para rendir homenaje a la banda que convirtió en himno todo lo que salía de sus cuerdas vocales y de sus instrumentos. Queen será el protagonista de la noche gracias a estos estadounidenses, que llenarán el Qudos Bank Arena de Sidney (Australia) con los ritmos de Bohemian Rhapsody. Así lo ha confirmado Billboard.

Pero lo cierto es que no es la primera vez que Panic! At The Disco interpreta este tema. Ya lo hicieron durante su Death Of A Bachelor Tour en 2017 en los grandes recintos de Estados Unidos. "Si hay alguna canción que me hubiese encantado escribir es Bohemian Rhapsody. El genio de Freddie Mercury se nota desde el primer acorde hasta el último y eso es algo por lo que siento un gran honor de rendir homenaje a Queen a través de mi actuación", añade el cantante principal de la banda, Brendon Urie.

Brendon no es el único que siente pasión por los intérpretes de Show Must Go On. Leyendas del rock, del hard rock, del pop y de una gran variedad de géneros musicales aún recuerdan a Freddie Mercury y sus compañeros. Nosotros hemos reunido a algunos de ellos para que puedas disfrutar de todos ellos. ¡Atento!

La británica actuó en la ceremonia de clausura de las Olimpiadas de 2012, donde se aprovechó para revivir el concierto que ofreció la banda en Wembley en el que Freddie y el público fueron uno solo. La intérprete de Price Tag se unió a Brian May y Roger Taylor para interpretar We Will Rock You.

Panic! At The Disco y otros artistas que aún recuerdan a Queen

El exintegrante de Take That es uno de los cantantes más emblemáticos de la historia de la música. En 2016, él también quiso unirse a los homenajes a la legendaria banda a través de su interpretación de Bohemian Rhapsody en el Let Me Entertain You Tour.

La música está compuesta por diferentes géneros musicales, y hay veces en los que unos se nutren de otros. La banda de pop punk estadounidense Green Day también recordó a Queen en su concierto en Hyde Park (Londres). Bohemian Rhapsdoy volvió a ser el himno protagonista.

El estadounidense recorrió el mundo con Queen durante las giras de Queen + Adam Lambert 2016 Summer Festival Tour y Queen + Adam Lambert Tour 2017-2018. Entre las fechas incluidas en el primero de ellos, destaca el espectáculo que ofrecieron en el Rock In Rio de Lisboa.