Little Mix, Nicki Minaj y su gran bombazo del otoño

El quinto álbum de estudio de Little Mix está cada vez más cerca. El próximo mes de noviembre se pondrá a la venta su nuevo proyecto musical que recogerá el testigo de Glory Days (2016).

Y como tarjeta de presentación de este esperadísimo disco, Little Mix ha contado con la colaboración de la rapera Nicki Minaj. La canción se llama Woman like me y se estrena dentro de 10 días.

El 12 de octubre ya está marcado en rojo en los calendarios de muchxs seguidores de Little Mix. Y más aún después de escuchar a Jade Thrilwall asegurar que "este es, definitivamente, mi disco favorito. Hay mucho empoderamiento femenino y muchas canciones te van a servir para ser vosotrxs mismxs"

Hasta ahora Perrie Edwards, Jesy Nelson, Leigh-Anne Pinnock y Jade Thirlwall sólo han permitido que se escuchen los primeros compases de la canción en un teaser en el que adelantan brevemente la estética del vídeo.

Nicki Minaj también se ha mostrado muy entusiasmada de poder colaborar con Little Mix: "Muchas gracias por dejarme participar, chicas. Me encanta esta canción". Esperamos que Nicki llegue al número 1 y no se pille otro cabreo...

Lxs fans del grupo ya están con la cuenta atrás para disfrutar de esta canción de la que también se ha publicado la portada. Se da la curiosa circunstancia de que Woman like me prescinde del habitual logo de Little Mix presente hasta la fecha en sus principales singles.

Diez días para lo que puede ser el gran bombazo del otoño. Y seguimos esperando título y fecha de lanzamiento de su esperado disco.