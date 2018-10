Jess Glynne presenta en directo 123

El próximo 12 de octubre se pondrá a la venta el nuevo álbum de estudio de Jess Glynne y para celebrarlo la artista británica acaba de estrenar el vídeo en directo de una de las nuevas canciones de su disco: 123.

Tres años después de que sorprendiera al mundo con I cry when I laugh (2015) del que consiguió vender más de dos millones de unidades, Jess Glynne tiene todo listo para repetir éxito con Always in between.

De este trabajo ya hemos escuchado I'll be there, canción que compuso junto a Ed Sheeran y All I am por lo que este 123 se convierte en el tercer single (un título premonitorio).

En Always in between también estará incluida These days, la canción de Rudimental en la que comparte protagonismo con Macklemore.

Seguro que 123 sonará así de bien en directo cuando Jess Glynne visite España en su doble cita con el público de nuestro país.

¡Dale al play!