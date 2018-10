Los programas que tratan el sobrepeso - o género "Fat people" como se le conoce- y las posibles soluciones que existen para evitarlo o mejorar la salud de las personas que lo sufren están proliferando en televisión.

Lo vemos en Canal Sur desde hace años con La Báscula y que recientemente también llegó a Telemadrid con Luján Argüelles. Pero es una tendencia internacional que está llamando mucho la atención.

Uno de las cadenas que ha visto el filón en ellos ha sido DKISS que gracias a su emisión logra superar su propia media de audiencia - 0,8% y 67.000 espectadores de media y mayoría mujeres-.

Por lo que apostaron por hasta 7 formatos del mismo estilo y que hacen una función social, en una sociedad con un claro problema de alimentación.

A continuación los distintos programas que puedes seguir si te interesa el tema:

Mi familia de 1000 kilos

‘Mi familia de 1000 kilos’ narra la historia de Naomi, Drew y Chikota, tres primos que padecen obesidad mórbida y que, si no se someten pronto a una cirugía de pérdida de peso, sus vidas podrían estar en peligro. En el caso de Naomi, que pesa más de 180 kilos, su peso le ha impedido quedarse embarazada y si lo consiguiera, podría tener serias complicaciones. Esto hará que se decida a hablar con el cirujano para ver si puede operarse. Por su parte, Chikota lleva años tumbada sin poder ponerse de pie. Cocina, come y hasta se baña en la cama y por ello su zona de descanso se ha convertido en una prisión para ella. Por último, Drew, que también sufre esta enfermedad, y aunque todavía es capaz de moverse por sí mismo, padece muchos dolores. Los tres primos deberán llegar a un acuerdo para poner en marcha un plan de pérdida de peso antes de que sea demasiado tarde. (Los jueves a las 21:45horas)

Mi vida con 300 kilos



Este programa está protagonizado por personas que no encajan en los patrones, pero no por exceso de altura, sino de achura. La serie muestra a lo largo de todas sus temporadas, diversos casos en los que la pérdida de peso no tiene como objetivo mejorar el aspecto del protagonista, sino salvarle la vida.

Mi vida con 300 kilos: ¿qué pasó después?

El spin-off de ‘Mi vida con 300 kilos’. En él, se vuelve a visitar a los protagonistas de ‘Mi vida con 300 kilos’ para comprobar cómo ha avanzado su recuperación tras acabar el programa, al margen de la mirada de los espectadores. No solo se trata de comprobar si han seguido adelgazando, si han conservado su peso o si han recuperado malos hábitos y han vuelto a engordar. Se trata de ver cómo sus mentes han encajado la pérdida de peso y cómo han reconducido una vida que durante años tuvo que habituarse a la esclavitud de los kilos.

Mi vida con 300 kilos: cirugía final



Centrado en la última y definitiva fase de la radical transformación de diversas personas que, tras adelgazar decenas de kilos gracias a un bypass gástrico, tienen que enfrentarse a cuerpos deformados por el sobrepeso. La cirugía para eliminar el exceso de piel se convertirá en la última oportunidad de conseguir su cuerpo soñado.

Cuerpos embarazosos: sobrepeso



En este programa el doctor Christian Jessen y las doctoras Pixie McKenna y Dawn Harper, protagonistas de ‘Cuerpos embarazosos’ dedican todos sus esfuerzos a ayudar a personas que sufren en silencio un problema físico al que no saben cómo hacer frente y que, por norma, general, llevan años ocultado. Sin embargo, en esta ocasión no solo lucharán para que sus pacientes se libren de la vergüenza y recuperen su autoestima, sino para ayudarles con un problema que afecta decisivamente a su salud, e incluso a su supervivencia: la obesidad extrema.

Cambio radical: perdiendo peso



Los protagonistas decidirán poner en marcha el reto más difícil que han emprendido nunca: someterse a dieta y hacer ejercicio con regularidad para mejorar su aspecto y su calidad de vida. Sin embargo, gracias al tesón del experto entrenador Chris Powell, no abandonarán la primera semana, tal y como suele suceder en estos casos, sino que reorientarán su vida definitivamente.

Adelgaza como puedas



Este programa es un concurso para personas con sobrepeso y con una máxima tan sencilla como emocionante: los concursantes tienen mucho peso que perder y una nueva vida que ganar. Sin embargo, no se trata de televisar una pérdida de peso descontrolada sino de mostrar una competencia entre personas con muchos kilos de más, siempre bajo la supervisión de profesionales y con una directriz de muy clara: lo principal es recuperar la salud y adoptar hábitos de vida saludables. Este grupo de expertos pondrán en marcha planes de entrenamiento y nutrición personalizados para cada concursante, mientras el programa pone a prueba si voluntad con desafíos y tentaciones.