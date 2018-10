'¿Estamos solos?' es la fantasía postapocalíptica de Peter Dinklage y Elle Fanning

Una película que promete revolucionar el Festival de Sitges los próximos días es ¿Estamos solos? (I think we are alone now) que dirige Reed Morano y protagonizan Peter Dinklage (Juego de Tronos) y Elle Fanning (Vivir de noche).

Una de esas películas que cuentan un futuro postapocalíptico en el que los seres humanos son prácticamente aniquilados de la faz de la Tierra. Prácticamente porque en esta nueva película vemos a Del (Dinklage) viviendo solo en una ciudad en la que no hace nada más que velar por cadáveres y recolectar objetos absurdos. Hasta que se encuentra con Grace (Elle Fanning).

Juntos tendrán que afrontar que el mundo anda fastidiado sin llegar a llevarse del todo bien (o eso es lo que se desprende del primer tráiler de la cinta en español).

A Reed Morano la conocimos como directora de algunos de los capítulos más impactantes de El Cuento de la Criada. La cinta se llevó el Premio Especial del Jurado en el pasado Festival de Sundance y estará a concurso en la cita de cine fantástico y de terror de Sitges.

Pero como los caminos de la distribución son inescrutables en España solo se podrá ver en servicios de vídeo bajo demanda como Movistar+ y también estará disponible para su alquiler digital a partir del 26 de octubre.