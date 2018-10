Anna Castillo y Lola Dueñas nos cuentan su experiencia en 'Viaje al cuarto de una madre'

No era lo habitual pero se va convirtiendo, poco a poco, en norma, lo que ya resulta una buenísima noticia para el cine español: las directoras jóvenes toman el poder que durante años se les ha sido negado dentro de un mundo habitualmente copado por los hombres. O al menos así lo atestiguan cintas como Verano 1993, de Carla Simón, o la que ahora protagonizan Anna Castillo y Lola Dueñas en un duelo interpretativo muy disfrutable, Viaje al cuarto de una madre, que dirige la treintañera Celia Rico.

La cinta narra la historia de Leonor (Castillo) y Estrella (Dueñas), una hija y una madre asfixiadas tras una enorme pérdida en un pequeño pueblo en el que el futuro para la juventud pasa por dedicarse a planchar como salida profesional o emigrar.

Y en esa diatriba será Leonor la que ponga a prueba la relación con su madre tras elegir la opción que menos popularidad conlleva. La película es un retrato de una relación madre e hija cuasi universal con la que el espectador se sentirá plenamente identificado esté en la posición que esté.

Estuvimos en el pasado Festival de San Sebastián y hablamos con las protagonistas de una de las películas más tiernas y emocionantes de los últimos tiempos. Esto es lo que nos contaron.

La película trata de una relación maternofilial y una pérdida, ¿vosotras la definiríais de alguna manera diferente?

Anna: Para mí es una película de amor absoluto entre dos mujeres que se quieren y que están viviendo un momento complicado. Tienen que gestionar conflictos internos y lo hacen como buenamente pueden, pero siempre desde el amor. ¿No?

Lola: Perfecto.

Anna: Lo he dicho muy bien, ¿no?

La película es dura en ocasiones, ¿para vosotras lo fue el rodaje?

Anna: El rodaje fue duro pero a la vez fue precioso, ¿eh? Creo que fue duro porque fue intenso.

Lola: Sí.

Anna: Lo vivimos muy de verdad, estuvimos mucho tiempo en ese pueblo, en esa casa. Creo que a mi personaje y a mí nos pasaban cosas parecidas pues yo necesitaba irme todo el rato de ese pueblo, Lola no podía salir de ahí... Nos mimetizamos un poco con los personajes y fue un poco duro pero por la intensidad pero a la vez fue precioso.

Lola: Precioso, precioso, fue un rodaje feliz. Para mí fue una liberación también. El personaje de Estrella me cayó del cielo en un momento en el que más lo necesitaba. Yo tenía una tristeza por historias personales muy bestia y la llamada de Celia fue como si me llamasen del cielo, por sacarme de ahí, por poder soltar mi tristeza en un pueblo de Sevilla, con un personaje que no era yo, pero la tristeza si era la mía, y salir nueva. Pensé: “Joder, qué suerte he tenido”. Te pones a ver y a saber en qué se hubiese convertido ese bicho que yo tenía. Así que yo a Celia le debo muchísimo.

Esta es la opera prima de Celia Rico y precisamente vosotras podríais trabajar en proyectos más grandes, ¿qué os hace decantaros por ella?

Anna: Esto nos lo han preguntado mucho y no entiendo muy bien por qué. En realidad no es arriesgado.

Lola: El guion es una maravilla.

Anna: Cuando llega un proyecto en el que el guion es bonito, te gusta... Yo no cojo las cosas pensando en si van a ser un pelotazo.

Lola: No, yo tampoco.

Anna: A ver, evidentemente yo curro y hago oficio y estoy con una serie en Televisión Española y yo quiero currar y quiero vivir de esto pero cuando te llega un guion que es precioso y que te apetece hacer y en el que vas a trabajar con una actriz como Lola yo no veo el riesgo, yo quiero hacer eso, ¿no?

Lola: La lectura del guion era muy potente. El guion era muy redondo, estaba muy bien escrito. Cuando uno lleva muchos años leyendo guiones reconoce cuando hay un director. Eso se ve, te da en la narizota y era evidente que había una gran directora ahí.

Siendo esta película como es un mano a mano entre vosotras, aunque haya algunos otros actores, ¿no acababais hartas la una de la otra?

Lola: No, al revés, estaba deseando volver a ver a Anna.

Anna: Sí, las escenas en las que Leonor está en Londres Lola me decía que me echaba de menos.

Lola: La echaba muchísimo de menos.

Anna: El rodaje, además, no fue muy largo fue un mes y medio. Tampoco fue tanto tiempo y no nos dio tiempo a aburrirnos.

De un tiempo a esta parte parece que dentro del cine español hay mejores ideas y las cosas han mejorado, ¿tenéis esa sensación? ¿ A qué creéis que es debido?

Anna: Sí, yo también lo creo. Creo que está viniendo gente nueva con ganas de hacer cosas nuevas. Creo que se le está dando la oportunidad a gente joven. Yo creo que está entrando aire fresco. Y también se está viendo ficción de otros sitios del mundo con mayor facilidad, eso inspira y que se le de la oportunidad a la gente joven, a mujeres, tiene que tener un resultado.

Lola: Qué lista es y qué bien lo dice. Es que es verdad. Da gusto oírte. Pienso igual que tú.

Las dos estáis haciendo televisión. Lola, tú estrenas una serie al año que viene.

Lola: Y estoy contentísima.

Y tú, Anna, estrenas ahora la segunda temporada de Estoy Vivo y en breve Arde Madrid.

Anna: Sí, el 7 de noviembre.

¿Es necesario tener estos trabajos en televisión para hacer películas más arriesgadas?

Lola: Depende.

Anna: No, no, no. Yo creo que es una suerte, en mi caso, poder compaginar cosas más comerciales con otras más pequeñas. No creo en esa cosa de que para hacer tele tienes que ser conocido y por eso tienes que pasar primero el filtro de la tele. Vienen proyectos muy interesantes que no necesitan a gente muy conocida, apuestan por todo tipo de actores o por lo menos está empezando.

Lola: Y también tenemos que vivir de nuestra profesión. Yo no podría vivir solo de cine romántico. Romántico de manera de hacerlo, quiero decir. No puedes vivir, no se puede vivir. Obligatoriamente hay que combinar. El romanticismo está muy bien pero hay que combinar, es lo suyo, ese es el estado ideal para un actor.

Viaje al cuarto de una madre se estrena el 5 de octubre.