Lauren Jauregui presentará su primer vídeo en solitario el 12 de octubre

18 segundos. Y con ese breve periodo de tiempo Lauren Jauregui ya ha conseguido hacer enloquecer a medio planeta. Son 18 segundos de su primer vídeo en solitario que se estrenará el próximo 12 de octubre.

La ex componente de Fifth Harmony ha elegido Expectations como su primer single oficial para iniciar su carrera como solista. Una canción que ya pudimos escuchar en directo cuando Jauregui salió de gira junto a Halsey.

Se trata de una de las tres canciones inéditas que Lauren presentó en el Espaço das Américas en Sao Paulo (Brasil) dentro de un repertorio en el que abundaban las versiones.

Pero junto a Expectations, que finalmente se ha convertido en sencillo oficial, también interpretó Toy e Inside (Myself) por lo que todo apunta a que estas canciones también formarán parte de su álbum de debut en solitario.

Hace algunos meses la solista aclaraba que "mi álbum aún no está terminado. Estoy trabajando en ello, encerrándome en el estudio hasta el último segundo que pueda" por lo que la presentación del single puede significar que el lanzamiento está más cerca de lo que creíamos.

"Le he enseñado a toda mi familia mi música y estoy llorando porque mi abuelo ha empezado a bailar, diciéndome lo orgulloso que está de mí. Estoy muy emocionada" confiesa Lauren Jauregui que ha precisado que en este disco encontraremos historias muy personales: "Voy a hablar sobre lo que he vivido. Si tuve una relación con una chica, vais a escuchar cómo viví esa relación y si la tuve con un chico, vais a escuchar como viví esa relación porque yo sólo me enamoro de las almas".