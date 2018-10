Taylor Swift abrirá los AMA's 2018 con ‘I Did Something Bad’

Teniendo en cuenta que Taylor Swift no para de batir récords, no nos extraña que este año sea la elegida para abrir los AMA’s (American Music Awards) que tendrán lugar el próximo 9 de octubre en el Microsoft Theatre de Los Ángeles.

Swift anunció la noticia este martes 2 de octubre en el programa estadounidense Good Morning America. Además, ella también ha dado la noticia en su cuenta de Instagram con un vídeo: “Buenos días, América, es Taylor. Solo quería decir que voy a abrir los American Music Awards con una actuación de…”. En ese momento su gata empieza a moverse y Tay le dice: “No te emociones demasiado, Dios mío”.

Aunque en el vídeo no aparece, en el texto que lo acompaña, la artista asegura que cantará I Did Something Bad, de su último álbum Reputation,. Y es que este tema, en el que la artista critica la percepción que tiene la gente de ella, podría convertirse en su próximo single. Seguro que tiene algo preparado con lo que sorprendernos en la actuación que nos dejará la boca abierta.

De hecho, lleva sin actuar tres años. La última vez fue con Blank Space, donde apareció cenando en una mesa que se levantaba por encima de las cabezas de los asistentes. Vamos, una pasada.

Que Taylor Swift haya sido la escogida para abrir la ceremonia este año no es casualidad. Ni mucho menos. La de Pensilvania ha ganado hasta en 19 ocasiones los AMA. Como dato: ha estado 25 veces nominada.

Taylor Swift cantará 'I did something bad'

Así, la intérprete de 28 años se une a una larga lista de cantantes que se subirán encima del escenario esa noche; Cardi B, Bad Bunny, J Balvin, Mariah Carey, Dua Lipa…

Además, este año la artista está nominada en cuatro categorías de los AMA’s: Artista del año, artista femenina pop, álbum pop y tour del año. ¿Sumará algún galardón más a su vitrina? Lo sabremos la próxima semana.