Tras la boda del Príncipe Harry con Meghan Markle, ahora todo el mundo habla de otro enlace real. Pero esta vez el que se casa es príncipe del pop y no de Reino Unido. Sí, nos referimos a uno de los eventos más esperados del año: el enlace de Justin Bieber y Hailey Baldwin.

Aunque por ahora se desconocen los detalles de la boda, uno de los artistas del momento ya se ha ofrecido para cantar en la ceremonia. Se trata, nada más y nada menos, que de su compatriota canadiense Shawn Mendes.

Ambos artistas llevan años siendo amigos y, aunque hace tiempo que no los vemos juntos, el cantante de In My Blood está seguro de que Justin lo invitará a la boda. Nosotros no lo tenemos tan claro.

De hecho, el artista ha revelado en una entrevista para el medio estadounidense Access que le gustaría mucho cantar en el enlace.

Shawn Mendes quiere cantar en la boda de Justin Bieber y Hailey Baldwin

Aunque hubo un tiempo donde se rumoreaba que Baldwin y Mendes podían estar saliendo –quizá el hecho de que acudieran juntos a la gala MET en 2018 tuvo algo que ver-, el cantante ha asegurado que les desea lo mejor y que los quiere mucho.

Por ahora se conoce muy poco sobre los preparativos de la boda, pero la ausencia de Hailey en la semana de moda de Nueva York puede ser una pista de lo ocupada que está la pareja. Además, últimamente tampoco están muy presentes en redes sociales. ¿Estarán preparando algo gordo?