David Otero y Rozalén ya han grabado vídeo para ‘Baile’

Cuando el pasado mayo David Otero publicó 1980, entre las cosas que nos llamaron la atención había un dueto con Rozalén. Juntos habían grabado Baile, según la propia web del cantante, “una canción sensitiva, un dúo dinamita en el que Rozalén y David Otero captan a la perfección la armonía y la belleza de lo que significa un baile perfecto”.

Ya habíamos escuchado la versión en acústico que compartieron ellos mismos. “Así, con los ojos cerrados, estos dos artistas se lanzar a bailar en braille, esta vez en directo en un entorno privilegiado y con el apoyo de sus incondicionales: Ismael Guijarro y Tato Latorre. Una pieza íntima y desde dentro, para tocar a los valientes y dibujar sensaciones en el aire”, continuaba el texto de su web.

Y sí, aquella versión emocionaba y nos permitía verles en un formato muy íntimo. “Cómo me gustas David”, expresaba por aquel entonces la cantante sobre su nuevo compañero de batallas. “Qué bonito dúo!!”, comentaba Beatriz Luengo en redes.

Pero la canción tiene mucho más recorrido que aquella versión acústica. “Hoy hemos rodado el videoclip de Baile y cada vez que me junto con Rozalén me siento un afortunado por encontrarme con gente tan bonita en esta vida!!!”, anunciaba David.

No ha dado más detalles y no sabemos todavía si ha conseguido que la cantautora baile con él de esa manera perfecta que expresa la canción, pero seguro que no tardamos en averiguarlo. “Preciosos”, escribía Barei en los comentarios. “Cómo me gusta esta estampa. GRANDES!!”, ponía Rosa López.

Ya lo ha dicho ella: “Que viene, que viene”. Así que ya estamos esperando el resultado final de este vídeo que ha dirigido Willy Rodríguez.