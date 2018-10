Pablo López y Fernando Tejero, juntos en el escenario

Ha quedado demostrado, Pablo López y Fernando Tejero son buenos amigos y habría que añadir a un tercero, el hermano del cantante que también comparte complicidad. Y si hay alguien que lo duda no tiene más que mirar las imágenes que ha compartido el malagueño en las que podemos ver el resultado de su último concierto en Alcalá de Henares.

En un momento del concierto, Pablo se dirigió hacia las bambalinas para solicitar la presencia de su amigo. “Gracias por regalarme lo que viví anoche, te puedo garantizar que hacía mucho tiempo que no me estrujaban el corazón de esa manera, una de las noches más bonitas que he vivido e mucho tiempo. No tengo palabras para agradecerte. Eres una barbaridad como músico y como persona y me siento afortunado de ser tu amigo y de ese otro señor que también se apellida López. Te quiero Pablo López. Gracias, gracias”, escribía en sus redes sociales el actor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pablo López (@pablolopezmusic) el 2 Oct, 2018 a las 12:50 PDT

Unas palabras cargadas de emotividad que celebraron con una serie de emoticones de aplausos y corazones de sus compañeros de profesión Vanesa Romero y Jesús Castro.

“No sabes lo feliz que haces a la gente con tu música”, fue lo que acertó a decir Tejero una vez que se vio junto al piano de su amigo. Y cuánta razón tiene. De hecho, el concierto empezó con un poco de retraso porque un problema de duplicidad de entradas. Y es que, todo el mundo quiere verle en directo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fernando Tejero (@fernando_tejero) el 30 Sep, 2018 a las 9:08 PDT

La presentación sobre los escenarios de Camino, fuego y libertad está siendo todo un éxito y le está dejando al cantante muy buenos momentos porque Tejero no fue el único que le acompañó esa noche. Ana Guerra, repitió cantando a su lado.

Es uno de los artistas más nominados en esta edición de LOS40 Music Awards y estamos deseando ver qué nos tiene preparados para esa noche tan especial.