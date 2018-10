Lo nuevo de Ashley Tisdale está al caer

Llevamos casi una década sin escuchar nueva música de Ashley Tisdale, pero esto va a cambiar muy pronto.

Desde que lanzará Guilty Pleasure en 2009, la cantante se ha mantenido alejada de los escenarios y los estudios de grabación, centrándose más en su carrera como actriz. Sin embargo, Tisdale por fin está ultimando todos los detalles de su esperado 'comeback' a la industria musical.

Durante los últimos cuatro años, la intérprete de He Said, She Said ha estado trabajando en el que será su tercer trabajo discográfico. El álbum llevará por título Symptoms y podría ver la luz antes de lo que esperamos.

"Estoy muy emocionada con este álbum", afirmó la artista a Billboard en una entrevista hace no mucho. "He estado dentro y fuera del estudio durante los últimos cuatro años. Para este disco me he asociado con John Feldmann y eso me ha permitido crear mi álbum más auténtico hasta la fecha".

¿Quién es John Feldmann ? Se trata del cantante y guitarrista principal de la banda Goldfinger, que ya ha trabajado artistas tan conocidos como Hilary Duff, The Veronicas, Panic! En The Disco, Blink-182 y Ashlee Simpson, entre otros.

Según cuenta la protagonista de High School Musical, el sucesor de Guilty Pleasure será el más personal de toda su carrera. De momento, lo único que sabemos de este nuevo disco es que será un pop más electrónico que el de sus anteriores trabajos. “Es un disco optimista con canciones realmente divertidas”, dijo al respecto.

Para hacer más amena la espera de Symptoms te dejamos con uno de los temas que más nos gusta de Ashley Tisdale: It's Alright, It's OK.