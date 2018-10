Álvaro Soler: “Creo que el premio que gané con Morat lo tienen ellos, ¡cabrones!”

Pocas veces en la vida sucede lo que le ha sucedido a Álvaro Soler. Este joven barcelonés quiso darse una oportunidad en la música tras acabar una ingeniería de diseño industrial de coches. Tenía dos años para triunfar. Y lo logró. Primero en Alemania, Italia, Suiza... y finalmente en España.

Mi gira Mar de colores va a ser una matada increíble

Todo el mundo conoce ya la historia de El mismo sol, el asunto de Jennifer Lopez y el éxito de Eterno agosto pero con Mar de colores, su segundo disco de estudio, Álvaro Soler ha querido enseñar su otro yo. Ese que no se vió en el primer disco pero que constituye su identidad sonora.

"Estoy contento de haber sacado este álbum porque el primero era un experimento. De hecho el éxito vino después del álbum y a raíz del álbum. En este caso ya había un fundamento y era hora de construir la casa que es Mar de colores para enseñar todo tipo de colores y estilos musicales que es lo que me gusta hacer al final. No sabría elegir cuál es mi estilo musical favorito. En el primer disco tal vez se quedaron fuera canciones porque se iban de la línea y la estética que la gente esperaba. Pero en este disco ha sido mucho más libre" explica Soler durante su entrevista con LOS40.

Con este trabajo, el músico busca profundizar en diferentes sonidos: desde los que triunfan en las listas de todo el mundo hasta los que marcan el inicio de su trayectoria musical: "Hay canciones del álbum que no son para sonar en radio pero que cuentan la historia del álbum como Let it all go que no la he compuesto yo pero sí la he adaptado al español. Niño perdido sí es una canción propia y tenía ganas de hacerla desde hace tiempo. Mi madre estaba acostumbrada a escucharme tocar el piano y desde que me fui a Berlín no me escuchaba y siempre me pedía una canción con el piano".

"Hemos trabajado con RedOne y el Team RedOne con los que hemos hecho La cintura y Sofía que ha ido muy bien pero con los que también hemos encontrado este sonido distinto porque han hecho cosas muy grandes como Lady Gaga pero eso es distinto y se han adaptado a nuestro sonido" confiesa Álvaro Soler.

Las nominaciones a LOS40 Music Awards

Después de apenas tres años de carrera, Álvaro Soler es uno de los pocos artistas que puede presumir de tener dos LOS40 Music Awards con los dos diferentes diseños de nuestros premios. Aunque a uno de ellos le ha perdido la pista: "Creo que el premio que gané con Morat lo tienen ellos, ¡cabrones! En ese momento creo que me enchufaron la copa, me dijeron Álvaro felicidades... y no lo he vuelto a ver"

Estar nominado a Mejor Artista y con los el resto de artistas que están nominados me parece increíble

Quien sabe si Morat algún día lo compartirá con él pero muy pronto en sus estanterías podrían lucir otros dos galardones más por su trabajo con este Mar de colores: "Las nominaciones en estas categorías para mí ya son palabras mayores y estoy muy contento. Estar nominado a Mejor Artista y con los el resto de artistas que están nominados me parece increíble. Yo me lo paso muy bien en vuestras fiestas dándolo todo".

De gira

Casi sin tiempo para descansar Álvaro Soler tiene en mente una intensa gira por toda Europa con hasta 10 países en 19 días: "Cuando vi las fechas dije ¡no puede ser! Dije que sí porque no me acordaba y luego no me lo creía. Hay demasiadas seguidas con tres conciertos en tres días, un descanso, cuatro conciertos seguidos... Como el show no está hecho voy a montármelo para que mi voz no sufra mucho sobre el escenario y estructurar la set list para tener momentos de descanso. Va a ser una matada increíble".

2019 tiene todas las papeletas para ser un gran año para Álvaro Soler en la industria musical. Porque aún le quedan muchas cosas por hacer y descubrir como subirse al escenario de los American Music Awards Latinos: "Tengo mucha curiosidad por saber cómo va ser tocar con Flo Rida y Tini porque hemos grabado el vídeo juntos pero nunca hemos tocado juntos. Será la primicia de La cintura juntos"